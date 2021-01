Silvesterbilanz 2020/2021 der Feuerwehr München

Eine Silvesternacht unter außergewöhnlichen Voraussetzungen – Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr erleben eine vergleichsweise “stille Nacht”.

17 Kleinbrände wie etwa brennende Papierkörbe oder Mülltonnen, ein brennender Christbaum und zwei Brände auf Balkonen – das ist die Bilanz der Feuerwehr München zum gestrigen Jahreswechsel. Auch die Zahl der Notfalleinsätze ist mit 285 Einsätzen in der Silvesternacht 2020 im Vergleich zu 432 Einsätzen vom Vorjahr deutlich gesunken. 271 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr waren am 31.12.2020 im Dienst.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr München waren aus Gründen des Infektionsschutzes in diesem Jahr nicht in ihren Gerätehäusern in Bereitschaft – wie eigentlich an Silvester üblich. Die Freiwillige Feuerwehr wurde bei Bedarf wie im normalen Dienstbetrieb üblich alarmiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr