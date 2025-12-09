Silvestermeile München: Gemeinsam auf der Ludwigstraße ins neue Jahr feiern

Einzigartiges Straßenfest für alle Münchnerinnen und Münchner sowie seine Besucher am Mittwoch, den 31.12.2025, auf der Ludwigstraße von 19 Uhr bis 2 Uhr

Mitreißendes Musikprogramm auf vier Bühnen sowie Licht- und Videoprojektionen auf der gesamten Meile, die in atemberaubender Licht-, Video- & Lasershow zum Jahreswechsel kulminieren

Die Vorbereitungen für die Silvestermeile München 2025 laufen auf Hochtouren. Die Ludwigstraße zwischen Siegestor und Von-der-Tann-Straße wird zum großen Feier-Treffpunkt für zehntausende Gäste aus Nah und Fern, die den Jahreswechsel gemeinsam im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt feiern möchten.

Die Tickets gibt es ab 40 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) aber auch Familienpässe zum ermäßigten Preis. Tickets sind erhältlich bei den Ticket-Partnern Fever und München Ticket.

Zudem werden insgesamt 400 kostenfreie Tickets großteils über Kulturraum München vergeben: „Wir freuen uns, dass unser Kooperationspartner KulturRaum München zur Silvestermeile kostenfreie Tickets vermittelt und damit Menschen mit geringem Einkommen die Teilnahme ermöglicht. Interessierte können die Karten ausschließlich als registrierte KulturGäste erhalten: www.kulturraum-muenchen.de.“

Um gebührend ins neue Jahr zu feiern, sieht das musikalische Festival-Programm insgesamt vier Bühnen vor: Die große Stage am Siegestor bietet eingängige Pop- & Party-Musik u.a. mit der Urban-Brass-Band Moop Mama, Münchens Party-Act Nr. 1 Gerry & Gary sowie Alphorntechno von Loisach Marci und dem Party-DJ Mitja Lafere. Die Bühne „Local Voices“ am Geschwister-Scholl-Platz bereitet Singern & Songwritern sowie dem lokalen Nachwuchs eine Bühne. Mit dabei sind u.a. sphärischen Klänge der Münchner All-female-band Oh Theia sowie Anna Apprezzato & Alex Volta .

Bei der Bühne „Huber Beats“ am Professor-Huber-Platz gibt es feinsten Hip-Hop auf die Ohren, kuratiert vom ehemaligen Crux-Betreiber Tom Nothaft. An der Bühne rechts neben der Kirche St. Ludwig feiern Fans der Elektronischen Tanzmusik bei „Ludwig Beats“, u.a. mit Tonio Barrientos und PASCANI [PK1] [PK2] vølta x Pascale Luise.

Das gesamte Programm gibt es auf der Silvestermeilen-Webseite www.silvestermeile.de

Auch visuell wird sich Münchens Prachtstraße für die große Nacht besonders herausputzen, denn verschiedene Lichtkünstler aus Bayern und Deutschland werden die Veranstaltungsfläche zum Leuchten bringen:

Das Lichtkonzept und seine Kuratierung durch den Abend stammen von Matthias Singer. Der Licht-Installationskünstler verdingte sich bereits während seines Studiums mit Lichtkonzepten für Münchner Clubs wie dem Bob Beaman, Kong und Charlie, unterstützte alsbald mit seiner Kunst Bands und Festivals, bis die großen Konzerttempel Deutschlands – wie die Ruhrtriennale, die Münchner Kammerspielen und das Bayerische Staatstheater, die Staatsoper Berlin und die Hamburger Elbphilharmonie sowie namenhafte Design-Häuser ihn engagierten.

Die Fassaden am Professor-Huber-Platz werden vom Videodesigner, Mediaartist und VJ Benjamin Jantzen mit einer Silvestermeile-Edition seines preisgekrönten le taxi pour les galaxies bespielt.

Zum Countdown ins Neue Jahr stimmt dann der international tätige Komponist, Soundartist, DJ und Musikproduzent Benjamin ´Beni` Brachtel mit ein, der wie sein Kollege Singer u.a. für die Münchener Kammerspiele und das Bayerische Staatstheater tätig ist. Gemeinsam werden sie ein faszinierendes Spektakel aus Laser, Licht, Sound und Gebäudeprojektionen zaubern.

An der St. Ludwig Kirche werden in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising die Video-, Licht- und Medien-künstler von We Are Video zudem mit einer ganz besonderen Projektion die Silvestermeile bereichern. Hier können die Besucher auch virtuelle Feuerwerksraketen aus Licht aufsteigen lassen.

„Die Ludwigstraße als Festgelände wird den gesamten Abend durchgängig einzigartig illuminiert sein. Kurz vor Mitternacht können sich unsere Besucherinnen und Besucher auf eine atemberaubende Licht-, Video- und Lasershow freuen, die München so noch nicht gesehen hat. Wir haben uns bewusst gegen ein Feuerwerk entschieden. Damit übernimmt die Stadt eine Vorreiterrolle in Sachen umweltverträgliche Großveranstaltung, die im besten Fall Signalwirkung entfalten wird. Künstlerische Licht- und Lasershow statt Feuerwerksraketen, ein Abend ohne Feinstaubemissionen und Böller-Lärm – das wird ein nachhaltiges Erlebnis ohne negative Folgen für Tiere und Umwelt.“ so Alexander Wolfrum, Geschäftsführer der Münchener Eventagentur G.R.A.L. GmbH und fügt hinzu: „Vielleicht noch wichtiger: Selbstverständlich werden wir ein umfangreiches Sicherheitskonzept mit unseren Partnern umsetzen. So können alle gemeinsam sicher feiern.“

Und auch das leibliche Wohl wird auf der Münchener Silvestermeile nicht zu kurz kommen: An einer Vielzahl großer und kleiner Foodtrucks und Stände finden alle Durstigen und Hungrigen ein reichhaltiges Angebot, wobei ein Schwerpunkt auf regionalen Speisen und Zutaten aus Bayern liegen wird.

Die Silvestermeile München 2025: Das wird vor allem eine festlich illuminierte Flanier- und Erlebnismeile mit vier verschiedenen Musikbühnen und DJ-Decks, künstlerischen Licht- und Videoprojektionen an den Gebäuden sowie einem breiten gastronomischen Angebot mit internationalen und bayerischen Spezialitäten. Das vielseitige Musikprogramm reicht von Blasmusik und Coverbands, Rock- und Pop-Musik über Hip-Hop bis Techno – mit vielen Formationen, Musikern und DJs aus München, der Region und ganz Bayern.

Über die G.R.A.L. GmbH

Gründliche Realisierung allgemeiner Lebensfreude ist seit 30 Jahren das Motto der Münchener Eventagentur G.R.A.L. GmbH, gegründet von Alexander Wolfrum im Rahmen seines ersten Großprojekts, dem Münchener Kino-Open-Air am Königsplatz, welches er bis 2016 erfolgreich betrieb. Seit 1995 konzipiert und realisiert die GRAL vor allem gemeinsam mit unseren Kunden, aber auch in Eigenregie Events aller Art in Bayern, Deutschland und weltweit. Schon für die Münchener Silvestermeile zur Jahrtausendwende zeichnete die GRAL verantwortlich.

Nach dem Beschluss des Münchner Stadtrats vom vergangenen Jahr, 2025 eine zentrale Silvesterfeier durch einen privaten Veranstalter zu genehmigen, hat GRAL sich dieser Aufgabe angenommen.

Mehr Infos unter gral-gmbh.de

Silvestermeile München im Web

www.silvestermeile.de und https://www.instagram.com/silvestermeilemuenchen

Das musikalische Line-up der Silvestermeile München 2025:

Die große Stage am Siegestor

Musikrichtung: Pop- & Party-Musik



DJ Munichs Phantom

www.instagram.com/munichsphantom

Schon früh schraubte DJ Munichs Phantom seine ersten eigenen Tracks. Seine ersten Erfahrungen sammelte er gleich 2017 beim Isle of Summer Festival als 16-jähriger. Es folgten in den Gigs u.a. im Neuraum und P1. Seit vier Jahren lebt er in Berlin, spielt aber immer wieder auch in München. Er sucht den „Gute-Laune-Punkt zwischen EDM und den gängigen Partysounds“ und sagt „Ich freue mich mal wieder in München aufzulegen und meine Buddies vor dem Siegestor zu sehen“.

Gerry & Gary

www.scheisscoverband.de

Seit mehr als 20 Jahren musizieren die Frontsänger, ‘Gerry & Gary’, mit ihren vier musikalischen Mitstreitern in Ihrer Standardbesetzung und haben sich in dieser Zeit zu einem internationalen Topact entwickelt. Stationen wie London, Athen, Oslo, Lissabon, Sizilien, Havanna, Ibiza etc. wurden von den Jungs erobert. Für Ihre Band ‘USED Underwear’ stehen im Einzelnen: Roland Bürger an der Gitarre, Anton Curths am Bass, Michael Flauer an den Keyboards und Andi Dick am Schlagzeug. Gerry & Gary gibt es als internationalen Partyact oder als ‘schräge’ Oktoberfestkapelle: seit 14 Jahren sorgen sie für Stimmung in der ‘Käfer Wiesn Schänke’. Mit einem Feuerwerk an Emotion rockt, besänftigt und reißt Münchens Party-Act Nr. 1 sein Publikum immer wieder auf. Zündstoff dafür liefern Klassiker aus den 70’ern, Sounds aus den 80’ern, Beats aus den 90’ern und aktuellen Hits aus den Charts.

MOOP MAMA

moopmama.com

MOOP MAMA sind eine musikalische Guerilla-Einheit, die 2009 in München ins Leben gerufen wurde. Ihre Waffen sind die Instrumente, ihr Einsatzgebiet ist die Stadt, ihr Ziel die “Rückeroberung des öffentlichen Raums”. Seit 2023 ist Älice Sängerin der Band.

Selber bezeichnen MOOP MAMA ihren Musikstil als “Urban Brass”. Über spontane, unangekündigte Konzerte in deutschen Innenstädten haben die Jungs erstmals auf sich aufmerksam gemacht – nicht nur bei der Polizei und beim Ordnungsamt. Die Gute-Laune-Truppe hat bereits viele Festivals und eine ganze Reihe von TV-Auftritten hinter sich. 2013 begleiteten sie die Sportfreunde Stiller auf deren “New York, Rio, Rosenheim Tour”. Nach ihrem Debütalbum Deine Mutter (2011) entzückten die Guerilleros 2013 mit ihrem zweiten Streich, der den Titel Das Rote Album trägt. MOOP MAMAs explosiver Sound ist eine Melange aus Reggae, Soul, Funk und HipHop, über die sich der smoothe Sprechgesang von Frontmann Keno Langbein legt – seit 2023 der seiner Nachfolgerin Älice aus Hamburg, einer waschechten “singenden Rapperin mit Dancehall-Power” (SZ).

2015 tourte die Band mit Jan Delay, Anfang 2016 radelten Moop Mama zwei Wochen lang durch Städte der Republik, um ihr neues Album vorzustellen. Das Ganze nannten sie liebevoll “Guerilla Fahrrad Tour”. Mit ihren knallroten Fahrrädern und den Instrumenten im Gepäck ging es dann zu kleinen Guerillagigs mitten auf den Straßen der jeweiligen Stadt, “den Leuten unsere neuen Songs direkt auf die Nase binden”. 2018 trat die Band spontan zu einem Soli-Konzert für die Naturschützer im Hambacher Forst auf, 2019 spielte die Combo bei einer “Fridays for Future”-Demo vor mehreren tausend Menschen vor dem Aachener Tivoli.

Mitja Lafere

www.instagram.com/itsnicetomitja

Mitja Lafere aka itsnicetomitja ist ein Münchner DJ Urgestein. Ob früher mit seinen eigenen Hip Hop Partys im Meinburk Club oder heutzutage als gern gesehener DJ bei Großveranstaltungen, mit seinem genreübergreifenden Mix heizt er überall ein.

CLUBS: Meinburk, Crux, P1, Lucky Who, Call me Drella, 089 Bar, Bob Beaman

Bühne Local Voices (Geschwister-Scholl-Platz)

Musikrichtung: Singer & Songwritern, lokaler Nachwuchs & Größen



Alex Volta

www.alexvolta.de

Alex Volta gehört mit seinem innovativen Sound zweifellos zu den Shootingstars der Münchner Techno-Szene. Irgendwo zwischen Afro House, Indie Dance und Melodic Techno findet er seinen ganz persönlichen Sweet Spot, dem er mit live gespielten Drums noch die Krone aufsetzt.

Kein Wunder also, dass sein “Melodic Tribal Techno” bereits innerhalb weniger Jahre bemerkenswerte Wellen geschlagen hat – auch außerhalb von Deutschland, wo er in Südafrika (AfrikaBurn), Ungarn (Takatuka) und der Schweiz (Burning Man Decompression) bereits einige Festival-Erfahrung sammeln durfte.

CLUBS: Palais München, Bahnwärter Thiel, Kraftwerk/Zürich, Charlie, Pimpernel, Mayan Munky/Tulum

OH THEIA

www.ohtheia.com

OH THEIA ist eine all-female Band aus München. Ihr Sound ist geprägt von den unterschiedlichen musikalischen Hintergründen der vier Bandmitglieder – von Jazz über Klassik bis hin zu Folk –, was zu einer einzigartigen Mischung aus instrumentalen und dynamischen Passagen, elektronischen Höhen, tiefen Streichern und sphärischen Gesangsharmonien führt. Trotz der unterschiedlichen Hintergründe der Musikerinnen haben sie ein gemeinsames Ziel: eine intime Atmosphäre zu schaffen, die Menschen durch ihre Musik verbindet.

OH THEIA ist eine fünfköpfige Band aus München, die mit ihrem Debütalbum She Eats the Moon eine atmosphärische Klangwelt zwischen Pop, Sphärik, vielstimmigem Gesang, spannenden Streichersätzen und treibenden Drums geschaffen hat.



Loisach Marci

www.marcelengler.com

Alphorntechno: „Mit der musikalischen Tradition was Geiles machen, sie aber nicht verhunzen“, so umschreibt der gebürtige Partenkirchner Marcel Engler “Loisach Marci” seine Ambitionen zwischen Alphorn, Elektrosound und 14 selbstgespielten Instrumenten, die bei seinen Konzerten wahl- und wechselweise zum Einsatz kommen. Der offizielle Bayernbotschafter tritt solo und mit internationalen Gastmusikern weltweit auf.

Schwuhplattler

schwuhplattler-muenchen.de

Queer aus Tradition: Seit über 25 Jahren sind Schwuhplattler der weltweit erste Verein, der Homosexualität und den traditionellen Burschenplattler miteinander verbindet. Dabei sind sie nicht nur Botschafter für Toleranz und Akzeptanz, sondern fördern auch den lebendigen Austausch im Spannungsverhältnis zwischen Tradition und queerem Leben.

Schwuhplattler wirken nicht nur bei queeren Events, wie beispielsweise Christopher Street Days im In- und Ausland, sondern auch bei Stadtteilfesten, Benefizveranstaltungen und Kulturevents mit.



Jesper Munk

www.instagram.com/jespermunkmusic

2024 feierte Jesper Munk sein „Return“ zu sich selbst. Nach einer längeren Kreativpause, die er überwiegend als Mitglied der Berliner Post-Punker P.D.O.A. (Public Display Of Affection) und der international anerkannten Industrial-Noise-Institution Plattenbau verbrachte, veröffentlichte er letztes Jahr nach dem 2022er Coveralbum „Taped Heart Sounds“ mit „Yesterdaze“ den lange erwarteten, selbstkomponierten und schließlich auch hoch gelobten Nachfolger von „Favourite Stranger“ (2018).

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seines bislang erfolgreichsten Albums „Claim“ widmet sich Jesper Munk nun wieder mehr seinem Frühwerk, welches er – aus Gründen – zeitweise bewusst vernachlässigte. Auf dem im September 2025 erscheinenden Album „best of … live“ – ein Doppelalbum mit jeweils eigenständigen Livemitschnitten zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg und seiner Begleitband The Cassette Heads – sind nun alle seine Evergreens vertreten, angefangen bei den „Claim“-Dauerbrennern „Morning Coffee“, „Shakespeare & Heartbreak“, „Courage For Love“ und „Reeperbahn“ bis hin zu All-time Favourites wie „Clean“, „Easier“, „Blue Shadows“ und „Happy When I’m Blue“.

Aber natürlich dürfen auch neuere Songs aus dem vergangenen „Yesterdaze“-Jahr sowie Jesper Munks unvergleichliche Coverversionen von z.B. „My Babe“ (Little Walter), „Amsterdam“ (Jacques Brel), „Head In The Cloud“ (Mocky), „Christmas Card From A Hooker In Minneapolis“ (Tom Waits) oder „Salford Town“ (The Dubliners/Luke Kelly) u.a. nicht fehlen.

Anna Apprezzato & Alex Volta

www.instagram.com/anna.apprezzato

Anna Apprezzato ist Musikerin, Lichtregisseurin und kreativer Kopf und lebt in München. Zusammen mit ihrem Waldhorn ist sie Mitglied mehrerer Ensembles. Durch ihre Mitarbeit im Techno-Orchester vkko hat sie ihre Liebe zur Kombination ihres Klangs mit tanzbarer Musik entdeckt. Was auch immer sie tut, geschieht ganz spontan. In Zusammenarbeit mit DJs – bei der Silvestermeile München 2025 ist es Alex Volta (siehe oben) – improvisiert sie mit ihrem Waldhorn, ihrer Stimme oder Sounds. So entsteht eine Fusion aus natürlichen und elektronischen Klängen ohne Grenzen

Bühne Huber Beats (Professor-Huber-Platz)

Musikrichtung: feinster Hip-Hop und Rap, kuratiert vom ehemaligen Crux-Betreiber Tom Nothaft

Jahrzehnte lang war das CRUX im Zerwirk der Inbegriff für authentische Hip Hop-Clubkultur, unter anderen organisiert und gemanaged von einem seiner Betreiber und Residents Thomas Nothaft aka DJ NotFX. Am 31.12. darf sich die eingeschworene Fangemeinde und alle weiteren Hip Hop-Liebhaber auf ein Revival des Crux freuen, denn Tom kommt mit fettem Support von Dinho (Lucky Who), Mello (Homegirl), Dino Might (Say My Name) und Dan Gerous (Crux). Gemeinsam lassen sie die Plattenteller glühen und die Meute mit dem Beat ins neue Jahr nicken.

Bühne Ludwig Beats (Kirche St. Ludwig)

Musikrichtung: Elektronischen Tanzmusik

Stellson & Špii

soundcloud.com/stellson-spii

Gleicher Geschmack, gleiche Wellenlänge, eng verwandte Library – Stellson & Špii haben daher nicht lange überlegt und machen seit geraumer Zeit am liebsten gemeinsame Sache.

Für die beiden zählt vor allem eins: der Bounce. Und zwar der, der dich ganz beiläufig aus dem Kopf in die Hüfte zieht. Und da sich dieser nun mal in allerlei Genrekiste findet, lassen sie sich stilistisch auch gerne mal treiben: von Indie Dance und Tech House über Deep House bis hin zu Melodic Techno und Peak Time – Hauptsache, es bounced. Ihre Sets nehmen Euch mit auf eine Reise voller satter Bässe, frecher Vocals und treibenden Basslines. Und während andere auf die Tube drücken, schrauben Stellson & Špii lieber ein bisschen runter: Im Down- und Midtempo sind sie Zuhause – dort wo Tracks runtergepitcht werden, bis sie genau richtig sitzen und die Elemente Platz zum Atmen und Wirken haben. Mit ihrem Track „Undressed“ feierten die beiden im letzten Jahr ihren ersten Label Release bei down.records, womit die Produktionsküche erst so richtig angeworfen wurde. Ihr neuester Track „Buzzin´“ kommt frisch aus dem Ofen und wurde gerade beim Berliner Label KRUG Records veröffentlicht.

CLUBS: u.a. Wannda, Zur Gruam, Bahnwärter Thiel

Tonio Barrientos

www.timeless-party.com/tonio-barrientos

Seit 2002 prägt DJ, Produzent und Veranstalter Tonio Barrientos das Münchner Nachtleben mit seinen Events. Gemeinsam mit Domenic D’Agnelli etablierte er Veranstaltungen wie Rekord Club, Turntable Grooves und Friendly Feier, die zu den beliebtesten der Stadt gehörten. 2009 eröffnete er mit Domenic D’Agnelli den Club Chaca Chaca in München, in dem Acts wie Oliver Koletzki, Solomun und Magda spielten. International ist er eng mit Renato Ratier (D-Edge, São Paulo) verbunden und spielte u. a. im Warung Beach Club, wo er 2011 an Silvester auflegte. Seine musikalische Inspiration fand er 2001 auf Ibiza, wo Clubs wie Pacha und DC 10 prägend für ihn waren. Seitdem ist er als DJ international gefragt, mit Auftritten in The Egg (London), Hive (Zürich), Kater Holzig und Watergate (Berlin) sowie auf Festivals wie Rave On Snow und Thaibreak. Er ist zudem Resident im Pacha und Veranstalter der Partyreihe Casa Loca. Barrientos veröffentlicht regelmäßig Musik. Seine Produktionen erschienen auf Labels wie Plastic City, mit Remixen von Tobi Neumann, Niconé und Renato Ratier, sowie auf David Morales’ Label Diridim, wo er mit Morales zusammenarbeitete.

CLUBS: The Egg, London; Hive, Zürich; Kater Holzig und Watergate, Berlin; Pacha, München

Genji Yoshida

www.instagram.com/genjiyoshida/

Seit über 25 Jahren prägt Genji Yoshida die Münchner Clubkultur – ein Künstler, der zwischen Techno, House und Emotion seine eigene Sprache gefunden hat. Techno trägt er tief im Herzen, im House ist er zuhause. Doch an Silvester zeigt er sich von seiner rohen, schmutzigen und elektronischen Seite – mit Tracks, die er sonst nirgendwo spielt. Für Genji ist Musik kein Beruf, sondern Ausdruck. Wenn er spielt, verschwimmen Grenzen – zwischen Kontrolle und Loslassen, zwischen Sound und Gefühl. Abseits der Bühne ist er Art Director, Designer und Dozent für Grafik- und Motion Design. Sein Antrieb: Neues erschaffen, Perspektiven verschieben und andere inspirieren, ihren eigenen kreativen Weg zu gehen. Was ihn verbindet – ob in Musik, Design oder Lehre – ist der gleiche Puls: Energie, Neugier und der Mut, etwas Echtes zu erschaffen.

CLUBS: u.a. Rote Sonne, Harry Klein, Bahnwärter Thiel, Wilde Renate, Ritter Butzke, Katerblau

PASCANI

www.instagram.com/pascaleluise

www.instagram.com/voltamusic.ofc

Hinter PASCANI stehen Pascale Luise und Dani (vølta) – im Leben wie hinter den Decks ein eingespieltes Duo. Ihr Sound bewegt sich zwischen Melodic House und Indie Dance: treibend, atmosphärisch und voller Emotion. Mit Pascales unverkennbarem Glitzer-Charme und Danis präzisem Gespür für Groove erschaffen sie ein musikalisches Erlebnis, das Herz und Tanzfläche gleichermaßen zum Leuchten bringt.

Pascale ist Teil des Wiener Kollektivs DANZA OBSCURA, während Dani seine Erfahrung aus Tohuwabohu und schienenersatzmusik einbringt – gemeinsam formen sie einen Sound, der tiefgründig, energetisch und unverwechselbar ist.

CLUBS: Sassclub (Wien), Bahnwärter Thiel, Residenz LOK, Residenz Zur Gruam, Legal Club, Sound Salon, Kinky Galore

Die Silvestermeile München 2025: Das wird vor allem eine festlich illuminierte Flanier- und Erlebnismeile mit vier verschiedenen Musikbühnen und DJ-Decks, künstlerischen Licht- und Videoprojektionen an den Gebäuden sowie einem breiten gastronomischen Angebot mit internationalen und bayerischen Spezialitäten. Das vielseitige Musikprogramm reicht von Blasmusik und Coverbands, Rock- und Pop-Musik über Hip-Hop bis Techno – mit vielen Formationen, Musikern und DJs aus München, der Region und ganz Bayern.