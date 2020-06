Simply Red verlegen Tour auf 2021

Simply Red weichen mit ihrer nahezu ausverkauften Tournee ebenfalls ins nächste Jahr aus. Aufgrund der bestehenden Beschränkungen und Verbote hat die Band von Leadsinger Mick Hucknall ihre Konzerte nunmehr auf Herbst 2021 verschoben. Die geplanten Auftritte in Leipzig, Dortmund, Köln, Hannover, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Zürich, Frankfurt, Mannheim und München finden jetzt zwischen dem 2. und 29. November 2021 statt. Bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Restkarten sind bei den bekannten Ticketsystemen erhältlich.

Mick Hucknall wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass man die Entwicklung so lange wie möglich in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität abgewartet hätte. Jetzt sei jedoch eine Verschiebung in den Herbst 21 unabwendbar geworden. „Meine Stimme ist in großartiger Verfassung und wir sind bereit, Euch mit einigen Eurer liebsten Songs aufzumuntern. Wir sehen uns nächstes Jahr, wenn die Welt dieses Virus hoffentlich unter Kontrolle haben wird“, sagte er weiter.

Live Nation Presents

SIMPLY RED

TOUR 2021 ALL THE HITS!

BLUE EYED SOUL

Achtung: Tour auf November 21 verschoben!

Neue Daten:

02.11.2021 Leipzig Quarterback Immobilien Arena (verlegt vom 31.10.20)

03.11.2021 Dortmund Westfalenhalle (verlegt vom 03.11.20)

04.11.2021 Köln LANXESS Arena (verlegt vom 04.11.20)

06.11.2021 Hannover ZAG Arena (verlegt vom 30.10.20)

08.11.2021 Berlin Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 02.11.20)

09.11.2021 Hamburg Barclaycard Arena (verlegt vom 29.10.20)

21.11.2021 Stuttgart Schleyerhalle (verlegt vom 18.11.20)

22.11.2021 Zürich Hallenstadion (verlegt vom 12.11.20)

24.11.2021 Frankfurt Festhalle (verlegt vom 06.11.20)

25.11.2021 Mannheim SAP Arena (verlegt vom 07.11.20)

29.11.2021 München Olympiahalle (verlegt vom 08.11.20)