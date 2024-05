Skateboard-Action mit Freibad-Flair: Red Bull Pool Drop bringt die Skate-Elite in den Münchner Olympiapark

Skateboard-Fans und Münchner:innen aufgepasst: Red Bull Pool Drop wird das Highlight im Rahmen des Actionsport-Festival MASH vom 2. bis 4. August im Münchner Olympiapark. Internationale und nationale Skate-Pros wie Leticia Bufoni (BRA), Zion Wright (USA) und Jost Arens (GER) bringen coole Tricks auf den Wettbewerb mit Freibad-Flair am Olympiasee. Dabei droppen die Skater und Skaterinnen in einen schwimmenden Skatepark, der seines Gleichen sucht und mit besonderen Features für Street als auch Bowl-Skate-Spezialisten aufwartet. Für alle Zuschauenden gilt: Sommerferiengefühl pur!

Red Bull Pool Drop bringt vom 2. bis 4. August die internationale Skateelite aus den Kategorien Street und Bowl nach München. Dabei ist der Name Programm: Die Profis dürfen ihre Performance auf einem schwimmenden Skatepark am Olympiasee zum Besten geben. Dabei geht es um Vielseitigkeit und Kreativität. Bekannte Poolelemente, wie kurvige Rutschen, kleine Sprungtürme und sperrigen Startblocks werden auf dem Kurs als Obstacles genutzt – so sehen die Zuschauer auf den Rasenstufen am Olympiasee wohl keinen perfekten Hecht vom Sprungbrett, können sich aber auf Weltklasse Skate-Action freuen. Alle Infos zum Skate-Highlight des Sommers in München, gibt es hier.

Skate-Performance mit herrlicher Erfrischung

Auf Europas größtem Actionsport-Festival MASH trifft internationale Skate-Weltelite auf lokale Heroes. Mit dabei: die brasilianische Skate-Legende Leticia Bufoni, Zion Wright aus den USA und das nordrhein-westfälische Ausnahmetalent Jost Arens. Beide freuen sich schon sehr auf das Skate-Event der „Sommerlative“, bei dem die Skaterinnen und Skater in einem gemeinsamen Slot antreten werden. Jost Arens freut sich bereits auf die sommerliche Challenge: „Ich bin schon heiß auf die Atmosphäre bei Red Bull Pool Drop im Olympiapark. Gemeinsam mit den besten Skaterinnen und Skatern der Welt vor so einem großen Publikum zu skaten, ist etwas Besonderes.“

Der Olympiapark im Skatefieber

2014 fand MASH das erste Mal im Olympiapark statt – nun bricht zum zehnten Jubiläum wieder das Actionfieber in München aus: Die weltweit besten Skateboarder:innen, Wakeboarder:innen, BMX-Rider und Streetdancer:innen treffen sich für ein Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt um sich beim hochkarätigen Sport-Event MASH an den neu konfigurierten Parks und Set-Ups in alle Himmelsrichtungen auszutoben. Zusätzlich erwartet die Fans mit dem MASH Fest ein einzigartiges Rahmenprogramm mit jeder Menge Kultur und Lifestyle. Red Bull Pool Drop sorgt dabei für die Extraportion Action bei den Athlet:innen: An drei Tagen tauchen die Skater:innen in den Wettbewerb ein und stehen ihre besten Tricks im umgebauten Wasserspielbereich.

Der Eintritt zu Red Bull Pool Drop im Rahmen von MASH vom 2.-4. August 2024 ist für alle Zuschauenden frei.

RED BULL POOL DROP IM ÜBERBLICK: