Skigebiet Garmisch-Classic startet am 16. Dezember in die Wintersaison

Dank der kalten Temperaturen und der Schneefälle in den vergangenen Tagen kann das Skigebiet Garmisch-Classic am Freitag, den 16. Dezember in die Wintersaison 2022/2023 starten. Auch auf der Zugspitze konnten weitere Pisten geöffnet werden.

Skigebiet Garmisch-Classic öffnet mit acht Liftanlagen

Im Garmisch-Classic können zum Saisonstart acht Liftanlagen geöffnet werden: Rund um den Hausberg geht die Hausbergbahn, der Kreuzwankl-Ski-Express, Ixis Kinderland mit dem Zauberteppich, beide Rimmlermoos-Lifte sowie der Trögllift in Betrieb. Darüber hinaus kann der Kandahar-Express (Zufahrt über Skiweg oder Olympia-Abfahrt möglich) und der Adamswiesenlift geöffnet werden. Der obere Teil der Kandahar ist bis Einstieg Tröglhang befahrbar.

Als Talabfahrt steht die gesamte Kochelberg-Abfahrt zur Verfügung.

Weitere Liftanlagen und Pisten könnten bereits am Wochenende in Betrieb genommen werden, abhängig vom Voranschreiten der Pistenpräparierungen. Die BZB appelliert an alle Gäste auf den geöffneten Pisten zu bleiben und unbedingt Sperrungen zu beachten, damit Gefahrensituationen mit Pistenraupen vermieden werden.

Skigebiet Zugspitze öffnet weitere Anlagen

Im Skigebiet Zugspitze ist neben dem Sonnenkar-Sessellift ebenfalls der Wetterwandeck-Sessellift geöffnet. Dazugehörig stehen aktuell vier geöffnete Pisten zur Auswahl: Sonnenkar, Weißes Tal, Wetterwandeck und Wetterwandeck West.

Neu in der Wintersaison 2022/2023: Parkraumbewirtschaftung

Am 23. Dezember plant die BZB mit der Parkraumbewirtschaftung aller angegliederten Parkflächen zu starten. An den Parkplätzen werden hierfür aktuell Parkautomaten aufgestellt. Auf allen Parkflächen gilt dann derselbe Tarif: Fünf Euro werden pro Tagesparkticket fällig. Die Parkgebühren gelten für jeden PKW, unabhängig davon, ob und welches Bergbahnticket der Gast erwirbt. Für Zeit- und Saisonkarteninhaber gibt es exklusiv die Möglichkeit, einen Saison-Parkausweis in Höhe von 45 Euro zu erwerben. Dieser ist mit Vorlage des Saison-/Jahrespasses (oder beim Kauf desselben) und unter Angabe des KFZ-Kennzeichens möglich.

Der Verkauf der Saison-Parkkarten startet am 13.12. an den Kassen des Zugspitzbahnhofs Garmisch und Eibsee sowie der Seilbahn Zugspitze. Ab dem 16.12. sind die Saison-Parkausweise auch an den Kassen der Talstationen erhältlich, sofern die Bahnen in Betrieb sind.

Der Saison-Parkausweis soll im Auto an der Windschutzscheibe platziert werden. Einzig am Parkplatz der Seilbahn Zugspitze, der durch eine Schranke geregelt ist, muss der Saison-/Jahrespass an einen Kartenleser gehalten werden, damit sich die Schranke automatisch öffnen kann.

Mittels einer Testsaison evaluiert die BZB, ob Besucher durch zusätzliche Parkgebühren dazu bewegt werden, vermehrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn, Orts- und Skibusse, Zahnradbahn, Fahrgemeinschaften etc.) anzureisen. Die BZB greift mit einer Parkraumbewirtschaftung nicht nur lenkend ein, sondern schafft mit Kombitickets (DB Ticket und Skipass) attraktive Angebote, um zum Umdenken zu ermutigen. Zugreisende (mit Vorlage eines gültigen DB-Ticket) bekommen Rabatt auf Bergbahntickets, es gibt direkte Züge von München an den Hausberg-Parkplatz.

Aufstiegsspur für Tourengeher mit geringer Schneelage geöffnet

Die Aufstiegsspur wird, mit geringer Schneelage, geöffnet. Da in den kommenden Tagen auf den noch nicht geöffneten Pisten verstärkt präpariert wird, bittet die BZB Tourengeher, ausschließlich über die offizielle Aufstiegsspur aufzusteigen und nur über geöffnete Pisten abzufahren.