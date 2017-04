Smile And Burn beenden erste eigene Tour mit 15 Shows

Am vergangenen Freitag endete die „Get Better Get Worse Tour“ von Smile And Burn standesgemäß mit dem Tourabschluss in ihrer Heimatstadt Berlin.

Zu den 15 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen insgesamt 1.650 Besucher, die Konzerte in Leipzig, Stuttgart und Köln waren ausverkauft.

Die erste eigene Tour von Smile And Burn war also ein voller Erfolg und nach einer kurzen Pause geht es für die Jungs dann direkt weiter Richtung Festivalsommer, für den aktuell 18 Termine bestätigt sind. Eine Übersicht der bereits angekündigten Festivaltermine gibt es hier.

Weitere Termine für Herbst und Winter sind ebenfalls bereits geplant.

Einen kleinen Eindruck der extremen Bühnenenergie von Smile And Burn kann man auf den Live-Fotos von Sascha Schröder bewundern: