So machst du dein Bluefin SUP fit für die neue Saison

Nach den kalten Wintermonaten ist es endlich wieder soweit: Die SUP-Saison beginnt und dein Bluefin Board wartet darauf, wieder aufs Wasser zu kommen. Bevor du jedoch direkt lospaddelst, lohnt es sich, deinem SUP ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Mit der richtigen Vorbereitung stellst du sicher, dass dein erstes Erlebnis auf dem Wasser nicht nur entspannt, sondern auch sicher wird.

Zunächst solltest du dein Board vollständig ausrollen und einer gründlichen Sichtprüfung unterziehen. Gerade nach längerer Lagerung können sich kleine Schäden zeigen, die auf den ersten Blick leicht übersehen werden. Achte besonders auf die Seitenkanten, das Deckpad und alle Übergänge. Kleine Risse oder Abschürfungen lassen sich meist unkompliziert reparieren – wichtig ist nur, dass du sie rechtzeitig entdeckst und nicht erst mitten auf dem Wasser bemerkst.

Ein oft unterschätzter, aber entscheidender Punkt ist das Ventil. Über den Winter kann es sich leicht lockern, was später zu Luftverlust führt. Prüfe daher, ob es fest sitzt und dicht ist. Falls nötig, kannst du es vorsichtig mit einem passenden Ventilschlüssel nachziehen. Dieser kleine Handgriff kann dir später viel Ärger ersparen.

Auch wenn dein SUP sauber eingelagert wurde, empfiehlt sich eine kurze Reinigung. Staub, Schmutz oder mögliche Rückstände lassen sich mit klarem Wasser und bei Bedarf etwas milder Seife problemlos entfernen. Besonders das Deckpad und der Finnenkasten sollten gründlich gereinigt werden, damit später alles einwandfrei funktioniert und du sicheren Stand hast.

Anschließend kannst du dein Board aufpumpen. Halte dich dabei an die Herstellerangaben – bei Bluefin SUPs liegt der empfohlene Druck in der Regel zwischen 15 und 18 PSI. Nachdem du das Board aufgepumpt hast, lass es einige Minuten liegen und beobachte, ob der Druck stabil bleibt. So erkennst du sofort, ob irgendwo Luft entweicht.

Bevor es endgültig aufs Wasser geht, lohnt sich auch ein Blick auf dein Zubehör. Funktioniert die Pumpe einwandfrei? Ist die Finne vollständig und korrekt montiert? Sitzt das Paddel stabil und ist die Leash in gutem Zustand? Gerade diese Details machen am Ende den Unterschied zwischen einer entspannten Tour und unnötigem Stress.

Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, baue dein SUP einmal komplett auf und mache – wenn möglich – einen kurzen Test im flachen Wasser. So bekommst du direkt ein Gefühl für dein Setup und kannst entspannt in die neue Saison starten.

Mit dieser Vorbereitung ist dein Bluefin SUP bereit für den ersten Einsatz. Jetzt fehlt nur noch gutes Wetter, ein ruhiger See und die Vorfreude auf viele Stunden auf dem Wasser. 🌊