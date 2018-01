So schee war der Oide Wiesn Bürgerball 2018

Der Oide Wiesn Bürgerball 2018 ist der Auftakt in die Ballsaison im Deutschen Theater München. Der Balls, der sich in kurzer Zeit zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat. Und die tanzbegeisterten Gäste in schmucker bayerischer Tracht durten sich auch diesmal wieder auf erstklassige Musik und ein abwechslungsreiches Programm in entspannter Atmosphäre freuen. Auf einen „Ball für alle, die sich auf dem Oktoberfest engagieren und für alle, die die Tradition und das Flair des Oktoberfestes und speziell der Oidn Wiesn lieben“, so Karl-Heinz Knoll, Präsident des Festrings, der sich mit dem Festring den Erhalt des Münchner und des bayerischen Brauchtums auf die Fahnen geschrieben hat.

