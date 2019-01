So Sch(n)ee: Wintersport für alle ganz entspannt

Voraussetzungen für Schneefans bietet aktuell die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald auf wie abseits der Piste – dank der Mittelgebirgslage kann man hier ganz sorgenfrei den Winter genießen

Deutschland steckt mitten im Winter – und in was für einem. Während vielerorts die Aufräumarbeiten noch andauern, erlebt man in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, im Herzen von Europas vielleicht letztem Urwald, bereits das pure Winter-Wunderland ganz entspannt und ohne Sicherheitsrisiko, dank eines moderaten Mittelgebirges und jeder Menge weißer Pracht satt!

Sicherer Winterspaß für Groß und Klein

Viele Zentimeter Neuschnee und eine feste, dichte Schneedecke: Die Bedingungen für alle Freunde des Wintersports könnten in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald nicht besser sein. Insgesamt acht Skigebiete mit familienfreundlichen Mittelgebirgspisten und unterschiedlichen Anspruchsleveln warten auf wintersportaffine Urlaubsgäste. Ein Tipp für alle, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, ist das ArBär-Kinderland im Skigebiet am großen Arber. Während die kleinsten Schneehasen unter Aufsicht eines geschulten Personals ihre ersten Versuche auf den Brettern, die zumindest im Wintersport alles bedeuten, wagen, düsen Mama und Papa die Abfahrten am Hausberg der beliebten Destination herunter.

Von klassisch…

Wer lieber abseits der Piste unterwegs ist, ist in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald ebenfalls goldrichtig. Nicht umsonst gilt die Urlaubsdestination unter Langläufern schon lange als Geheimtipp: Geübte Fahrer wählen auf den mehr als hundert Kilometern gespurten und präparierten Langlaufspuren eine der herausfordernden Skatingstrecken oder erkunden die weiße Landschaft auf der 150 Kilometer langen Bayerwaldloipe. Sehr zu empfehlen ist auch ein Ausflug in den benachbarten Šumava, den Böhmerwald. Die verschneite und wilde Landschaft des tschechischen Nachbarn erinnert an einen verwunschenen Märchenwald – und nicht zuletzt deswegen wurde hier auch vor einigen Jahren der Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gedreht. Anfänger des Langlaufsports versuchen sich hingegen an den leichteren Naturgenießer- und Übungsloipen oder buchen in einer der zahlreichen Skischulen einen Übungskurs. Für Einsteiger ohne eigene Ausrüstung ebenfalls gut zu wissen: Bei den meisten Skiverleihen kann das benötigte Equipment ausgeliehen werden. Ob nun Beginner oder echter Profi: Langlauffans sollten unbedingt einen Besuch auf einer Nachtloipe einplanen. Bis 21 Uhr kann hier auf den mit Flutlicht ausgeleuchteten Loipen und Nachtrundwegen durch die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald getourt werden – und das ganz kostenfrei.

…bis kurios

Lust auf etwas Neues? Wie wäre es mit einem Ausflug auf den sogenannten „Tap-Taps“, den etwas eigentümlichen, kurzen Sportskiern, die sich dank ihres festen Grips besonders gut für Winterwanderungen durch die weiße Naturlandschaft eignen. Gefertigt werden sie von Florian Hollmann, seines Zeichens ehemaliger Profisportler und Wahlbayerwaidler, nach dem Vorbild des finnischen Jägerskis, wie er vor etwa 800 Jahren schon im Einsatz war. Wer die Bretter einmal testen möchte, kann mit dem gebürtigen Oberbayer eine Tour durch den Bayer- und Böhmerwald unternehmen oder sich unter seiner fachkundigen Anleitung gleich ein eigenes Paar in einem Workshop anfertigen.

Mal ganz ohne Bretter…

Auch das geht in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald: zum Beispiel bei einem gemütlichen Spaziergang oder einer ausgedehnten Schneeschuhwanderung auf hunderten Kilometern geräumter Winterwanderwege oder bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt. Eingehüllt in warme Decken lässt sich die Winterlandschaft so sicher am komfortabelsten genießen.

….und immer aktuell

Wer es ganz genau wissen möchte, findet tagesaktuelle Informationen, Echtzeitaufzeichnungen von Webcams sowie den Wetterbericht zur Region unter www.ferienregion-nationalpark.de. Besonders praktisch ist auch der Schneebericht, welcher auf Wunsch täglich per E-Mail zugestellt wird und über die aktuelle Wetterlage und die Wintersportmöglichkeiten der einzelnen Gemeinden informiert. Registrieren können sich Interessierte für diesen Service ganz einfach über die Webseite der Ferienregion. Noch mehr Inspiration zum Winterangebot bieten die Pocketguides „Langlauf“ und „Schneeschuh- Winterwandern“, die online einsehbar oder per Post erhältlich sind.

Vom Wald das Beste – Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald besteht aus 13 Gemeinden, die an das Kerngebiet des Nationalparks angrenzen. Die Gemeinden Bayerisch Eisenstein, Eppenschlag, Frauenau, Hohenau, Kirchdorf, Langdorf, Lindberg, Mauth-Finsterau, Neuschönau, Sankt Oswald-Riedlhütte, Schönberg, Spiegelau und Zwiesel haben sich zusammengeschlossen, um die einzigartigen Naturerlebnisse rund um den „Urwald“ Bayerischer Wald erlebbar zu machen. Die spannende Ganzjahresdestination punktet dabei mit ihrer Unverfälschtheit, Naturvielfalt, der Vielzahl an spannenden Freizeitaktivitäten und mit der stark von der Glasherstellung geprägten Kultur im Bayerischen Wald. Mit diesem vielfältigen Angebot genießen in der Ferienregion nicht nur Familien und Paare ihren Urlaub, sondern im gleichen Maß auch Naturliebhaber, Erholungssuchende und Aktivurlauber. Weitere Informationen unter: www.ferienregion-nationalpark.de.