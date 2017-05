So war die Nacht der Tracht 2017

In diesem Jahr brachten rund 4.000 Gäste den Löwenbräukeller standesgemäß zum Kochen! Fesche Dirndl und schneidige Buam feierten auf der einzigartigen Trachtenparty bis in die frühen Morgenstunden. „In Sachen Flirten steht die „Nacht der Tracht“ dem Oktoberfest in nichts nach“, so die Veranstalter Christian Schottenhamel und Philip Greffenius über die Begehrlichkeit der Veranstaltung. „Da kommt sich der ein oder andere schon näher.“

Auf dem Programm stand natürlich zünftige Blasmusi von den „Feldmochingern“, Goaßlschnalzer und selbstverständlich sorgte die Partyband „Bergluft“ wieder für ausgiebige Feierlaune. Zur späteren Stunde machte DJ Enrico Ostendorf an den Turntables die Nacht zum Tag.

Außerdem wurde allen Fashion Fans an beiden Abenden eine mitreißende Modenschau von Angermaier Trachten präsentiert!