So wie jetzt: Die neue Single von Revolverheld ist da!

„Wir schauen immer zu den anderen und doch nie übern Tellerrand

Geduld ist für uns ein Fremdwort, das ich später googlen kann.

Wir sind Individualisten und boosten uns bei Tinder hoch –

von einem Job in den nächsten, suchen wir nach dem großen Los.

Wann fangen wir zu kämpfen an?“

Revolverheld’s „So wie jetzt“ entstammt dem Album „Zimmer mit Blick“, das im April 2018 erschienen ist. Jetzt erstrahlt der Song in ganz neuem Gewand! Wer sich von der Kraft von Bläsern gern mitreißen lässt, darf jetzt ruhig ein bisschen lauter aufdrehen!

Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/QyFXaSA8I5Q

Keine Ahnung, wie Revolverheld das machen. Diese Band liefert seit Jahren Songs ab, die das Radio liebt, die sich millionenfach verkaufen und dennoch nie Gefahr laufen, flach zu sein. Jeder neue Release beweist ihr herausragendes Händchen für Hooks und bringt Zeilen, die man sich direkt auf ein Poster drucken lassen möchte.

So auch die dritte Single aus dem aktuellen Album „Zimmer mit Blick“: „So wie jetzt“. Komplett überarbeitet und mit taghell strahlendem Bläserarrangement ausgestattet, ist der Track von Takt eins an voll da. Was immer uns gerade beschäftigt, welch trübem Gedanken wir eben noch nachgehangen hatten – hat alles keine Chance, wenn „So wie jetzt“ läuft. Revolverheld holen uns ab, wo wir gerade sind, werfen den Ballast in den Kofferraum, reißen das Verdeck auf und spätestens im Chorus wehen die Haare im Wind und wir singen lauthals mit, wovon wir plötzlich völlig überzeugt sind: „So wie jetzt wird’s nie wieder sein. Leb doch einfach im Jetzt, lass dich endlich auf’s Leben ein“. Ja, Mann. Nach Platz 2 für „Zimmer mit Blick“, dem stärksten Entry der Bandgeschichte, und zehn Millionen Video- und Audio-Streams für die Vorgängersingle. Die offizielle Tour startet am 14.03, diese wird Revolverheld durch Arenen in Deutschland und Österreich führen wird.