So wird der SportScheck RUN 2019

Achtmal City RUN und neunmal Night RUN: Die SportScheck RUN-Serie tourt ab Mai erneut durch ganz Deutschland und bietet allen begeisterten Läufern die Chance, an einem der aufregendsten Sport-Events des Jahres teilzunehmen.

Die Athleten erwartet neben dem Lauf eine Event Area mit Foodtrucks und Chill- out-Zone, ein Treffpunkt für das Erlebnis Sport. Zusätzlich sorgen ein neues Sound-Konzept, Lichteffekte, Fotowand und vieles mehr für ein einzigartiges Ambiente. Darüber hinaus gilt das Motto: Bring your friends! Die Cheering Zones laden Freunde, Verwandte und alle begeisterten Sportfans ein, die Läufer auf der Strecke anzufeuern.

Laufshirt und der exklusive Laufschuh von Under Armour

Die Anmeldung erfolgt ganz einfach online beim SportScheck-Partner Fitfox.de. Die Startunterlagen können in den SportScheck Filialen abgeholt werden oder werden direkt im Start- und Zielbereich des RUNs ausgegeben. Alle Details zur Anmeldung finden sich online auf www.sportscheck.com/run . Selbstverständlich gibt es wie im letzten Jahr ein eigenes Funktionsshirt vom SportScheck RUN-Partner Under Armour. Neu in diesem Jahr ist der ebenfalls von Under Armour speziell für SportScheck designte Laufschuh, der in Kürze in allen Filialen und im SportScheck Online-Shop erhältlich sein wird. Der HOVR Sonic Laufschuh punktet mit einzigartigem ZERO-GRAVITY Laufgefühl, next Level Atmungsaktivität und der In-Shoe-Technologie, einem in den Schuh eingebetteten Sensor. Dieser erfasst und analysiert Laufdaten und bietet ein individuelles Coaching, das dem Läufer hilft, sich bei jedem RUN zu verbessern. Über die MapMyRun-App ist er außerdem mit der weltgrößten Running Community verbunden.

Sportscheck RUN ohne Startnummern

Ungewöhnlich für eine Laufveranstaltung: Beim SportScheck RUN gibt es keine Startnummern, stattdessen ist das Shirt die Eintrittskarte zum Lauf. Mit dem Credo „Made for More“, welches SportScheck das ganze Jahr 2019 begleitet, richtet sich der Sportfachhändler direkt an die Läufer: „Für uns bist Du mehr als nur eine Nummer! Hier geht es um DICH und Deinen Magic Moment, Deinen RUN!“ Denn Sport ist so viel mehr als nur Leistung: Was wirklich zählt, sind die individuellen und außergewöhnlichen Geschichten, die hinter jedem Sportler stehen.

Die passenden Beats für den RUN

Für die meisten Läufer ein echter Kick und der perfekte Motivator: der richtige Soundtrack zum Lauf. Beim SportScheck RUN ist er gleich mit dabei. Ein festes DJ-Team begleitet alle RUNs deutschlandweit und sorgt dafür, dass die Stimmung überall durch die Decke geht – vom Warm-up über Start und Zieleinlauf bis zur Siegerehrung. Als Bonus hat das DJ-Team eine offizielle SportScheck RUN Playlist auf Spotify zusammengestellt.

Am Ende nochmal alles geben

Vom 5-Kilometer-Lauf bis zum Halbmarathon ist beim SportScheck RUN für jeden Läufer die richtige Streckenlänge dabei. Doch das Beste kommt zum Schluss – der magische Moment, wenn das Ziel endlich in Sichtweite ist und die Beine alles geben. SportScheck feiert den Endspurt der Extraklasse: Special Effects, Bodenbranding und Motivational Quotes auf den letzten paar hundert Metern spornen die Athleten nochmal ganz besonders an. Für einen unvergesslichen Moment rollt SportScheck den Läufern im Ziel den roten Teppich aus und schafft die Gelegenheit für einmalige Zielfotos.

Die Abwechslung macht‘s

Jeder Lauf ist einzigartig. Mit insgesamt 17 Läufen punktet der SportScheck RUN vor allem durch die einmaligen und abwechslungsreichen Strecken. In Hannover startet der RUN am imposanten Opernplatz, die Strecke in Erfurt verläuft über den Petersberg, in Frankfurt geht’s durch die Innenstadt und am Mainufer entlang – und welchem Münchner Läufer geht nicht das Herz auf bei dem Gedanken, auf der prachtvollen Ludwigstraße ins Ziel einzulaufen? Das gibt es nur beim SportScheck RUN.

Ein weiteres Highlight für junge Lauffreunde: In jeder Stadt findet zusätzlich zum Lauf für die Erwachsenen auch der DAK Kids RUN statt, bei dem alle Nachwuchs- Läufer bis 12 Jahre teilnehmen können.

Alle Termine des SportScheck RUN auf einen Blick:

Night RUN Bremen 17.05.2019

Night RUN Aachen 24.05.2019

RUN Augsburg 02.06.2019

RUN Dresden 09.06.2019

Night RUN Hamburg 14.06.2019

RUN München 30.06.2019

Night RUN Köln 16.08.2019

Night RUN Kassel 23.08.2019

RUN Berlin 25.08.2019

Night RUN Erfurt 31.08.2019

Night RUN Magdeburg 06.09.2019

RUN Leipzig 08.09.2019

Night RUN Hannover 13.09.2019

Night RUN Stuttgart 20.09.2019

RUN Nürnberg 03.10.2019

RUN Frankfurt 06.10.2019

RUN Freiburg 13.10.2019