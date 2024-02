So wird der St. Patrick’s Day am 16. und 17.03.2024 in München gefeiert

65 Gruppen, 1.400 Teilnehmer:innen und tausenden Münchner:innen feiern die 26. St. Patrick’s Day Parade – u. a. mit OB Dieter Reiter, Bürgermeisterin Verena Dietl, Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, Landwirtschaftsminister Irland Martin Heydon, Botschafter Irlands in Deutschland Nicholas O‘Brian, dreifach ESC-Gewinner Johnny Logan, Grand Marshal Siobhan Freidank, Parade Princess Orla Geary, Musiker Paul Daly, Chairman des Munich Irish Networks Derek McDonnell, Moderator Frank McLynn sowie Wolfgang Schramm als St. Patrick uvm.

Mitte März wird in der Münchner Innenstadt wieder sehr viel Grün zu sehen sein. Das liegt nicht nur am aufkeimenden Frühling, sondern vor allem an den Festivitäten zum irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day am 16. und 17. März 2024. An diesem Wochenende werden irisches Grün und das typische Shamrock-Kleeblatt insbesondere rund um den Odeonsplatz allgegenwärtig sein. Ein Highlight für Musikfans ist sicherlich der Auftritt des mehrfachen ESC-Gewinners Johnny Logan aus Irland am Sonntag nach der traditionellen Parade.

Aber auch angesichts des umfangreichen Rahmenprogramms dürften sich viele auf die grüne Insel versetzt fühlen. Denn neben dem zweitägigen Festival und der St. Patrick’s Day Parade am Sonntag steht am Samstagabend (16.3.) auch die Münchner Irische Nacht 2024 im Wirtshaus im Schlachthof an. Die Gäste können sich dort auf einen Abend voller irischer Musik und traditionellem freuen. Irische Musik im Rahmen einer feierlichen Messe bietet außerdem der traditionelle Gottesdienst anlässlich des diesjährigen St. Patrick’s Day in der Ludwigskirche (Ludwigstr. 22) am Samstagabend um 18 Uhr. Die Predigt hält Pater Niall Leahy.

Der absolute Höhepunkt der Festivitäten bleibt aber die stimmungsvolle Parade am Sonntagmittag, bei der sich diesmal etwa 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg von der Münchner Freiheit zum Odeonsplatz machen. Die 65 verschiedenen Gruppierungen, die die Leopold- und die Ludwigstraße entlanglaufen, tanzen, singen und musizieren, werden dabei sicher wieder von Tausenden Schaulustigen begrüßt. Danach geht’s weiter mit Musik! Die Gäste können schon auf die Auftritte von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit der Paul Daly Band (13.50 bis 14.30 Uhr) und vom dreifachen ESC-Gewinner Johnny Logan (14.30 bis 15.10 Uhr) gespannt sein.