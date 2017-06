So wurde das Stadtgründungsfest 2017 gefeiert

Am Wochenende 17. und 18. Juni 2017 gab es rund um den Münchner Marienplatz eine große Geburtstagsparty: Die Landeshauptstadt feierte mit dem Stadtgründungsfest ihren 859. Geburtstag. Nach Schätzung des veranstaltenden Referats für Arbeit und Wirtschaft kamen insgesamt rund 400.000 Festgäste in die Innenstadt. Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter und – wie es guter bayerischer Brauch ist – mit lautstarkem Böllersalut von den Türmen des Rathauses und des Alten Peters vergnügte sich die Feiergemeinde gut gelaunt bei sonnigem Prachtwetter.

Die Besucherinnen und Besucher rockten am Marienplatz ab mit Live-Acts wie dem „Monaco Swing Ensemble“ und den „ISARRIDERN“. Im Alten Rathaus forderten Tanzmeister des Kulturreferats Volkskultur sehr erfolgreich zum Tanz auf. Das Handwerkerdorf der Münchner Innungen war der Publikumsmagnet am Odeonsplatz, wo die „Högl Fun Band“ am Samstagabend die Stimmung zum Kochen brachte. Im Alten Hof feierten die Kinder das Stadtgründungsfest auf ihre Weise: Sie spielten mittelalterliches Stadtleben und übten sich im Drucken von Ablassbriefen, bastelten Moriskenfiguren und vieles mehr.

Zahlreiche Fans von irisch-bayerischer Lebensart trafen sich auf der „Grünen Insel“ am Rindermarkt und ließen es sich bei irischer Folklore und bayerischer VolXmusik gut gehen. Der wegen Baustellen reduzierte Kunsthandwerkermarkt war ebenso gut besucht wir der Trachtenmarkt in der Rosenstraße, wo die Trachtenvereine des Isargaus e.V. bayerisches Brauchtum zünftig feierten. Guter Brauch ist es auch, den Münchner Stadtpatron Bischof Benno von Meißen, dessen Gedenktag der 16. Juni ist, zu feiern. In diesem Jahr wurde das „Bennofest“ der veranstaltenden Erzdiözese München und Freising zeitgleich mit dem Stadtgründungsfest begangen. Das bunte Fest der Kulturen rund um den Liebfrauendom bereicherte das Programmangebot des Stadtfestes und zog viele Geburtstagsgäste an.

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München dankt den Münchner Vereinen, Verbänden und Firmen, die mit Kooperationsbereitschaft und Engagement zur vielfältigen Programmgestaltung des Stadtgründungsfests 2017 beigetragen haben.