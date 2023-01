Solln: Einbruch in zwei Doppelhaushälften

Am Sonntag, 15.01.2023, gegen 19:00 Uhr, bemerkte eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München bei ihrer Rückkehr in ihr Wohnanwesen in Solln, dass in dieses eingebrochen worden ist. Sofort verständigte die 55-Jährige die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 19:00 Uhr gewaltsam Zugang über ein Balkonfenster im ersten Obergeschoss. Sämtliche Zimmer in der Doppelhaushälfte wurden nach Stehlgut durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die angrenzende Doppelhaushälfte ebenso betroffen war. Auch hier wurde ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Der 55-jährige Wohnungsinhaber gab an, dass bei ihm ebenfalls Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet worden sei.

Nach der Tat konnte der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moraltstraße, Hofbrunnstraße und Weltistraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.