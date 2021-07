Solln: Pkw erfasst Leichtkraftrad – Zwei Personen verletzt

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw, Marke Toyota, die Fertigstraße stadteinwärts in Richtung Kreuzung Fertigstraße / Stäblistraße. Zeitgleich befuhr ein 33-jähriger Münchner mit seinem Leichtkraftrad, Marke Piaggio, die Fertigstraße in entgegengesetzte Richtung stadtauswärts in Richtung Kreuzung Fertigstraße / Stäblistraße. Als Sozia befand sich eine 27-jährige Münchnerin mit auf dem Leichtkraftrad.

Als die 18-jährige Fahrzeugführerin an der Kreuzung Fertigstraße / Stäblistraße nach links in die Stäblistraße abbiegen wollte, übersah sie das entgegenkommende Leichtkraftrad mit dem 33-jährigen Fahrzeugführer und seiner 27-jährigen Sozia, die den Kreuzungsbereich geradeaus, der Fertigstraße folgend, überqueren wollten.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Leichtkraftrad. Hierbei erlitten sowohl der 33-Jährige als auch die 27-Jährige Verletzungen. Der 33-Jährige musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Die 18-jährige Fahrzeugführerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, der entstandene Sachschaden an beiden Kraftfahrzeugen beträgt mehrere Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache und Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.