Solln: Schwere Verbrennungen bei Christbaumbrand

Bei dem Brand ihres Christbaums in der Wohnung hat sich eine 84-jährige Frau lebensbedrohliche Verbrennungen zugezogen.

Am Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Allescherstraße gerufen. Nachbarn hatten einen Rauchwarnmelder in der Wohnung der 84-jährigen Frau gehört und sofort Alarm geschlagen. Weitere Anrufe gingen ein, als Flammen sichtbar wurden.

Ein Nachbar reagierte schnell und rettete die schwer verletzte Bewohnerin aus den Flammen, bevor die Feuerwehr eintraf. Sofortige medizinische Versorgung wurde durch die Besatzung des Feuerwehrrettungswagens und eines Notarztteams geleistet, bevor die Frau in eine Münchner Klinik gebracht wurde.

Die Feuerwehr löschte den Brand im ersten Obergeschoss schnell, aber es entstand erheblicher Sachschaden. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses waren nicht in Gefahr.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache gibt es keine Erkenntnisse.