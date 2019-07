Sommer am Schwabinger Tor – Terrassen Tasting

Morgen, Donnerstag, den 25. Juli, feiert das neue Stadtquartier Schwabinger Tor den Sommer. Die Gastronomen des Viertels öffnen ihre Terrassen und bespielen diese mit besonderen Highlights wie Rollrasen-Disco, Sonnenstuhl-Lounges und Eis-Specials.

Der Sommer hat München fest im Griff und die Städter zieht es auf die Terrassen der Restaurants und Bars. Am Schwabinger Tor, Münchens neuem Stadtquartier an der Leopoldstraße, feiern die ansässigen Gastronomen den Sommer gemeinsam. Beim Terrassen Tasting können die Besucher von Terrasse zu Terrasse schlendern und somit wenigen Schritten eine Reise um die Welt machen: Italienische Spezialitäten im Marta, der Neo-Trattoria, vietnamesische Highlights aus dem Jaadin und dem Chaadin, BBQ aus dem beeindruckenden Smoker des The Lonely Broccoli im Andaz München, gechillte Drinks und fleischliche Highlights im deutsch-französischen La Bohème. Dazu gibt es entspannte Beats und Liegestuhl-Areas. So genießt Schwabing den Sommer.

La Bohème

Von 17 – 22 Uhr legt DJ Tadej Jaki an der Rollrasen-Bar auf: 60 m 2 feinster Rasen mitten am Schwabinger Tor mit großer Außenbar! Schuhe aus, Gin Tonic oder Aperol Spritz holen und einfach zu den coolen Summer Beats abtanzen.

In Kooperation mit Martin Miller Gin gibt es eine weitere Außenbar, die den eigens für das Terrassen Tasting kreierten Drink "Red Summer Love" anbietet.

Im Bohème und auf der Terrasse gibt es das ganze Bohème-Erlebnis für diejenigen, die Lust auf eine Sharing-Platte oder ein schönes Steak haben.

Jaadin & Chaadin

Veuve Clicquot Champagner Lounge: 20 Sitzplätze

Bacardi Sonnenstühle Lounge: Cocktails wie beispielsweise der „Lychee Colada“

Beam Suntorry Außenbar: Zu jedem bestellen Aperitif gibt es ein Amuse Gueule aus der Küche des Jaadin.

Bartu Eiswagen mit ausgefallen Eissorten wie Matcha Stracciatella, Avocado Kokos…

Marta Trattoria & Bar

Eine Premium Gelateria auf der Terrasse mit dem handgemachten Weltmeister-Eis von Zio Santo: Zehn Sorten, zehn Mal absolute Weltklasse.

Dazu eine Campari Außenbar, an der klassisch Italienisch Campari Orange (frischgepresst) und Aperol Spritz angeboten wird.

The Lonely Broccoli

To go oder auf der Terrasse: Die leckere Smokers-Plate aus dem beeindruckenden BBQ Smoker mit Pastrami, Paprika, Putenbrust, Spareribs, Süßkartoffeln, Cole Slaw & BBQ Sauce.

Die Belvedere Außenbar serviert Sommerdrinks auf Vodka-Basis, an der Tanqueray Bar gibt es den Sevialla Tonic.

Summer Sounds von DJ Spyro Avax.

Riedmair Bäckerei

Von 13–20 Uhr gibt es 100 % natürliches Riedmair-Eis aus der Softeismaschine, frisch vor dem Laden im Terrassenbereich.

Schwabinger Tor

Mit dem Schwabinger Tor an der Leopoldstraße in München-Schwabing wird ein neues Stadtquartier geschaffen, welches künftigen Lebens- und Arbeitsweisen schon heute Raum gibt. Mit den insgesamt neun Gebäuden entwickelt sich ein neuer Ort zum Wohnen, Arbeiten, Erleben und Einkaufen. Das Schwabinger Tor, ein bestandseigenes Projekt der Jost Hurler Unternehmensgruppe und eines der größten innerstädtischen Bauprojekte Deutschlands, folgt der Idee des Sharings als Vision eines urbanen Lebensgefühls. Das Motto „Talente. Teilen. Toleranz.“ spiegelt sich in konkreten Angeboten wider wie Car Sharing, Co Working, einer Sharing-App für die Mieter oder gezielter Startup- und Kunstförderung. Mehr unter http://schwabinger-tor.de