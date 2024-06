Sommer auf der Kulturinsel am Gasteig HP8

Ob Tanz, Musik, Yoga, Graffiti oder Schach: Auf der Kulturinsel am Gasteig HP8 gibt es ab Juni jede Menge Kultur. Gratis und für alle.

Letzten Sommer wurde sie zum Leben erweckt, die Kulturinsel auf dem Platz am Kulturkraftwerk: flexible Hochbeete, ein offener Bücherschrank und Holzbänke, die je nach Bedarf als Sitzmöglichkeit oder Bühne dienen. Ein Outdoor-Schachfeld ergänzt die Kreativfläche.

„Der Platz am Kulturkraftwerk soll für Spielenachmittage, als Begegnungsort oder einfach zum entspannten Chillen zur Verfügung zu stehen“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Diesen Sommer setzen wir noch eins drauf: Gratis-Konzerte, kreative Mitmach-Aktionen und Bewegung für alle sorgen für Sommerfeeling auf der Insel.“

Das Kulturinsel-Programm startet am 4. Juni nachmittags mit einem Graffiti-Workshop, bevor abends ein Live-DJ zum Afterwork-Hip-Hop einheizt. Bereits eine Woche später wird es buchstäblich bunt: Mit Naturfarben können alle in einem Färbe-Workshop Bandanas kreativ gestalten.

Pünktlich zum Welt-Yogatag am 21. Juni dürfen Yogafans und die, die es noch werden wollen, den Tag gemeinsam mit dem Sonnengruß oder dem herabschauenden Hund beginnen. Und wer Lust hat, sich seine Mittagspause mit einem Live-Konzert zu versüßen, ist am 27. Juni zur Mittags-Musik eingeladen.

Im Juli wird das Kulturinsel-Programm mit weiteren Aktionen fortgesetzt. Geplant ist unter anderem eine Profi-Schach-Partie. Kommentiert von der Schach-Legende Helmut Pfleger liefern sich die Schach-Meisterinnen Jana Schneider und Svenja Butenandt den Kampf um den König – inklusive Tipps und Blitzpartien im Nachgang.

Details zum Programm und die Termine für Juli gibt es zeitnah auf gasteig.de .

Sommer auf der Kulturinsel

im Juni und Juli 2024

Am Platz „Am Kulturkraftwerk“

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8

Eintritt frei



Programm im Juni:



Dienstag, 04.06., 15-18 Uhr: Graffiti-Workshop

Dienstag, 04.06., 18-22 Uhr: Afterwork-Hip-Hop mit Live-DJ

Dienstag, 11.06.,15-18 Uhr: Färbeworkshop „Colours of Nature“

Freitag, 21.06., 10-11:15 Uhr: Yoga für alle am Welt-Yogatag

Sonntag, 23.06., 10-11:15 Uhr: Yoga für alle (in der Halle E)

Donnerstag, 27.06., 12:00 Uhr: Mittags-Musik