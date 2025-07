Sommer-Flohmarkt am Giesinger Bahnhof – Spaß, Schnäppchen und Live-Musik!

Der Sommer ist da, und das bedeutet Zeit für einen bunten Flohmarkt! Am 19. Juli lädt der Giesinger Bahnhof alle Flohmarkt-Fans und Schnäppchenjäger herzlich ein, einen Tag voller Spaß, Entdeckungen und Gemeinschaft zu erleben.

Der Flohmarkt beginnt um 16:00 Uhr, so könnt ihr den Nachmittag zum Stöbern und Handeln nutzen. Ab 19:00 Uhr sorgen die Bands „Kiks and the Knockouts“ und „Sasko“ mit Live-Musik für eine tolle Atmosphäre und musikalische Unterhaltung bis in den Abend.

Euren Stellplatz könnt ihr auf unserer Website giesinger-bahnhof.de buchen.

Getränke und Essen gibt es von der Gleiswirtschaft.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und einen unvergesslichen Tag voller Entdeckungen und Musik!

Details:

Datum: 19. Juli 2025 16-21 Uhr

Stellplätze buchen: ab sofort auf giesinger-bahnhof.de

Live-Musik: ab 19:00 Uhr

Ort: Giesinger Bahnhofsplatz, München

Kommt vorbei und macht mit beim Sommer-Flohmarkt am Giesinger Bahnhof! Für weitere Informationen besucht unsere Webseite oder folgt uns auf Social Media.

Wir freuen uns auf euch!

Rückfragen an: Freiwilligendienst@giesinger-bahnhof.de