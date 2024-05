Sommer in der BMW Welt

In den Sommermonaten erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm in der BMW Welt

Nach den kalten Wintermonaten und einem verregneten Frühling steht endlich der Sommer in den Startlöchern – passend dazu hat die BMW Welt für ihre Besucher ein sommerliches Programm mit einigen Highlight-Aktionen geschnürt. Dabei ist von Workshops für Kinder und Jugendliche im Campus über die Liveübertragung des 24h Rennens von LeMans bis zum Duell mit dem RoboKeeper für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei.

„Wir freuen uns auf einen großartigen Sommer, die zahlreichen Gäste aus aller Welt und eine gute Stimmung, sowohl in der Stadt und im Olympiapark als auch in der BMW Welt“, so Sandra Wittemer, Leiterin der BMW Welt.

Gewinner gesucht: 6 Monate einen BMW i5 M60 Touring* fahren

Pünktlich zum Start der Europameisterschaft wird die BMW Welt in einem farbenfrohen Außendesign umgestaltet und begrüßt die internationalen Fans direkt am Eingang des Olympiaparks. In der Nähe des Olympiasees wird ein BMW i5 M60 Touring* die Blicke der Fußballfans auf sich lenken. Wer den dort angebrachten QR-Code scannt, kann den BMW i5 mit etwas Glück für ein halbes Jahr fahren. Obendrein gibt’s zur Abholung des Gewinns in der BMW Welt ein Dinner für zwei Personen im 2-Sterne-Restaurant EssZimmer by Käfer.

Challenge: Wer überwindet den RoboKeeper?

Wer schon immer einmal seine Elfmeter-Skills austesten wollte, tritt zum Duell gegen den RoboKeeper an. Die Challenge: Den Ball an der durch modernste Technik in Höchstform agierenden Maschine vorbei ins Netz zu kicken.

MatchYourStyle: KI findet den passenden BMW zum Outfit

Auch im Inneren der BMW Welt erwarten die Besucher besondere Aktionen: Die Europameisterschaft markiert den Anpfiff für die innovative MatchYourStyle-Station in Kooperation zwischen BMW Deutschland und der BMW Welt. Ab dem 18. Juni können Besucher mithilfe künstlicher Intelligenz herausfinden, welches BMW-Modell am besten zu ihnen und ihrem individuellen Stil passt.

Jens Klingmann moderiert 24h Rennen von Le Mans live in der BMW Welt

Ein absolutes Highlight des Motorsports erwartet alle Autofans bei der Live-übertragung des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Am 15. Juni um 14:45 Uhr startet das Rahmenprogramm, bei dem die Rennfahrer-Legende und BMW M Werksfahrer Jens Klingmann für Meet & Greets sowie als Moderator des berühmten Langstreckenrennens vor Ort sein wird. Die Übertragung aus Le Mans startet um 16 Uhr auf der M Fläche der BMW Welt. Alle Hobbyracer dürfen sich bei einer Sim-Racing Challenge selbst ans Steuer setzen und ihr Können unter Beweis stellen.

Afterwork Partys in der BMW Welt

Im Sommer starten die diesjährigen Afterwork Open Air Partys mit sommerlichen Getränken der Gastronomie Käfer in der BMW Welt. Am 29. Juni ab 15 Uhr verwandeln die DJ Artists Jean Philippe, Leisering, Mole und Osaro die ikonische Münchener Sehenswürdigkeit in eine Partylocation für Fans von Melodic- und Afro House Beats. Tickets und Informationen zu den genauen Zeiten gibt es auf https://www.afterwork-event.com/.

Sundowner in der Käfer Lounge

Die letzten Sonnenstrahlen mit Blick auf den Olympiapark genießen – das geht ab Mitte Juni täglich vor der BMW Welt: Eine speziell gestaltete Lounge von Käfer im Außenbereich lädt bei einem Kaltgetränk zum Verweilen ein.

Ferienworkshops und Sommerferiencamp für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche werden während der Sommerferien wieder Workshops sowie ein Feriencamp im Campus der BMW Welt angeboten. Unter dem Motto „Abenteuer Zukunft“ entdecken Kinder, wie Zukunftstechnologien funktionieren, können sich mithilfe eines 3D-Druckers einen eigenen Roboter zusammenbauen und auf spielerische Weise programmieren lernen. Mehr Details sowie die Anmeldung gibt es auf der Campus-Seite der BMW Welt.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website der BMW Welt.