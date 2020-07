Sommer in der Stadt – Brauchtumsveranstaltungen des Festrings München

Fast überall in München, auf öffentlichen Plätzen in den Stadtvierteln und in einigen Biergärten, im Olympiapark, auf der Theresienwiese und auf dem Königsplatzfindet während derSommerferien Münchens großes Open Air Programm statt…mit Marktstandl, Fahrgeschäften, Kulturbühnen, Aktionen für Kinderund Erwachsene,Sport und vielem mehr.

Und natürlich darf in München bayerisches Brauchtum nicht fehlen.Der Festring München e.V. organisiert gemeinsam mit dem Bayerischen Trachtenverband ein bayerisches Programm an einigen Plätzen und in mehreren Biergärten mit Musik undTanz, Schuaplatteln und Goaßlschnalzen.

Zahlreiche Blasmusikkapellen und bayerische Tanzl-oder Wirtshausmusiken, die ihr Können schon auf der Oidn Wiesn unter Beweis gestellt haben, verschönern denBesuch in den Münchner Bier-undSchanigärten, wie z.B. beim Paulaner am Nockherberg, im Hofbräukeller, beim Aumeister im Englischen Garten oder im Biergarten am Chinesischen Turm, im Hopfengarten oder der Kugleralm, in Radlingers Weißbiergarten im Olympiapark und einige andere.

Auch an einigen Plätzen kann man die Trachtenvereine bewundern, wenn sieauf freier Fläche schuhplatteln und bayerisch tanzen und drehen. Es wird den Besuchern nicht nur etwas für ́s Ohr, sondern auch für ́s Auge geboten.

Es empfiehlt sich, von einem Platz zum anderen zu flanieren, viele Angebote des Sommers in der Stadt wahrzunehmen und den Tag gemütlich in einem der Biergärten ausklingen zu lassen.Gibt es eine schönere Art, einen Tag in der Landeshauptstadt zu verbringen?

Es kommen immer wieder neue Auftritte und Termine hinzu.Daher finden Siedie aktuellen Informationen zum bayerischen Programm immer aktuell auf derHomepage des Festrings München unter www.festring.de/sommer-in-der-stadt-2020.

Und übrigens; Wussten Sie schon, dass das Münchner Kindl, das Gesicht des „Sommer in der Stadt ist, vom Festring München berufen wird?