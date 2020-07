“Sommer in der Stadt” mit Sport, Spaß und Spiel

Skateboard und Trampolin, Tischtennis und Zumba: Das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München ist beim „Sommer in der Stadt“ dabei und hat ein buntes und üppiges Programm für alle Sportbegeisterten zusammengestellt. Kleine und große Besucherinnen und Besucher können sich ab Samstag, 25. Juli, auf der Theresienwiese, am Gasteig und in vielen Münchner Parks austoben und fit halten. Und das Beste daran: Alle Angebote sind kostenfrei!

Auf der Aktionsfläche auf der Theresienwiese, Ecke Matthias-Pschorr-Straße und Bavariaring, gibt es Trend- und Actionsport satt: Täglich Parkour und Trampolinspringen, am Freitagnachmittag und Samstagvormittag Skateboardworkshops. Immer mittwochs und donnerstags von 14 bis 19 Uhr Frisbeeparcours und Radlworkshop, Spielgeräteverleih und Spielangebote. Montags bis donnerstags um 19 Uhr ist Fitnesstraining angesagt: bei „Fit im Park“ für alle Altersklassen.

Das Areal rund um den Gasteig ist die Homebase für Parkour- und Wall-Tramp-Begeisterte. Die nötigen Stufen, Geländer und Wände sind schon da, und so präsentiert sich der Gasteig täglich von 10 bis 22 Uhr als urbanes Sportareal, das nur darauf wartet, genutzt zu werden. An den Samstagen 1. August, 15. August und 29. August, jeweils 11 Uhr bis 18 Uhr, können alle Neugierigen bei Workshops die ersten Techniken und Tricks zur Hindernisüberwindung erlernen.

Sportreferentin Beatrix Zurek sagt: „Nach der langen Pause freuen wir vom Referat für Bildung undSport uns umso mehr, dass wir endlich wieder unseren beliebten und bewährten Sportmix anbieten können: Trendsport wie Skateboard und Parkour, Fitnesstraining und Spielaktionen für alle Altersklassen. Seien Sie dabei auf der Theresienwiese oder am Gasteig – der Sommer hat gerade erst angefangen!“

Und wer am Gasteig oder auf der Theresienwiese noch nicht genug gesportelt hat, kann bei „Fit im Park“ im West-, Ost-, Luitpold-, Aubinger Ostpark, Riemer Park, Hermann-von-Siemens-Sportpark und auf dem Marienplatz bei den verschiedensten Trainingseinheiten des FreizeitSports mitmachen – von Fitness Power über Yoga bis zu Pilates. Ein Zusatz-Schmankerl findet montags (8 Uhr) und mittwochs (18.45 Uhr) im Rosengarten am Schyrenbad statt: Meditation. Alle Termine unter sport-muenchen.de

Außerdem ist das Skatepark Mobil unseres Partners Highfive in den Sommerferien täglich (außer montags) in den Skateparks unterwegs. Das Mobil verleiht Skateboards und Schutzausrüstung und ist der Anlaufpunkt für Skater*innen und BMX-Fahrer*innen. Es macht abwechselnd Station in den Skateparks Trudering, Fasanerie, Pasinger Gleisdreieck, Wiesentfelser Straße, Postwiese, Freiham, Candidplatz und Riemer Park. Aktueller Tourplan unter skateparkmobil.com.

Das Programm des Referats für Bildung und Sport im Überblick

Highlights und besondere Aktionen

29./30 Juli: Tischtennis: offenes Training für alle Altersklassen (Theresienwiese, 14 bis 19 Uhr)

1. August: Parkour-Workshop (Gasteig, 11 bis 18 Uhr)

2. August: Parkour-Workshop (Theresienwiese, 11 bis 18 Uhr)

3. bis 7. Aug.:Spiel, Sport und Bewegung in Moosach (Nanga-Parbat-Wiese, 15 bis 18 Uhr)

5./6. August: Tischtennis: offenes Training für alle Altersklassen (Theresienwiese, 14 bis 19 Uhr)

8. August: Parkour-Workshop (Theresienwiese, 11 bis 18 Uhr)

12./13. Aug.: Tischtennis: offenes Training für alle Altersklassen (Theresienwiese, 14 bis 19 Uhr)

15. August: Parkour-Workshop (Gasteig, 11 bis 18 Uhr)

16. August: Parkour-Workshop (Theresienwiese, 11 bis 18 Uhr)

17./18. Aug.:Spiel und Bewegung in Neuaubing (Grünfläche Wiesentfelser Str., 11 bis 15.30 Uhr)

22. August: Parkour-Workshop (Theresienwiese, 11 bis 18 Uhr)

22. August: Trampolin AirTrack Night Jam (18 bis 22 Uhr, Theresienwiese)

24./25. Aug.:Spiel und Bewegung in Neuaubing (Grünfläche Wiesentfelser Str., 11 bis 15.30 Uhr)

29. August: Parkour-Workshop mit Parkourprofis (Gasteig, 11 bis 18 Uhr)

30. August: Parkour-Event mit Parkourprofis (11 bis 18 Uhr, Theresienwiese)

5. Sept.:Trampolin AirTrack Night Jam (18 bis 22 Uhr, Theresienwiese)

Sport, Spaß und Spiel an sieben Tagen die Woche!

Parkour-Stangengerüst zum Selbsttrainieren: täglich, Theresienwiese

Trampolingaudi auf der 7er-Batterie mit Profitipps, täglich 13 bis 21.30 Uhr, Theresienwiese

Spielideen und Bewegungsangebote zum Selberspielen (Hüpfspiele, Steinmikado und mehr), täglich rund um die Uhr, Theresienwiese

Parkour rund um den Gasteig, täglich 10 bis 22 Uhr