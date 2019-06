Sommer, Sonne, Seevergnügen: Badebus startklar

Der Badebus startet in eine neue Saison: Ab Samstag, 1. Juni fährt der von der Münchner Linien GmbH und Co. KG betriebene Shuttle bei schönem Badewetter wieder täglich zum Langwieder See. Die Touren starten zwischen 11 und 19 Uhr alle 20 Minuten ab dem S-Bahnhof Lochhausen; zur Langwieder Seenplatte benötigt der Badebus nur wenige Minuten. Die letzte Rückfahrt Richtung S-Bahn ist um 19.27 Uhr. Der Fahrpreis beträgt pro Fahrt 1,50 Euro für Erwachsene und 0,50 Euro für Kinder (6-14 Jahre). Die Badebus-Tickets gibt’s direkt beim Busfahrer. Der übliche MVV-Tarif gilt im Badebus nicht.

Die S-Bahn-Station Lochhausen ist aus der Innenstadt, aus Laim und Pasing umsteigefrei mit der S3 (Richtung Mammendorf) zu erreichen, in der Hauptverkehrszeit im 10-Minuten-Takt. Aus dem Münchner Westen binden auch die MVG-Buslinien X80, 159 und 162 den S-Bahnhof an. Die schnellste Verbindung zum Badesee lässt sich online bequem über die elektronische Fahrplanauskunft abfragen – zum Beispiel über die Homepage der MVG unter www.mvg.de. Als Ziel einfach „Langwieder See“ auswählen. Der Badebus wird als Linie 96 geführt.

Ob Badewetter herrscht und der Badebus auch wirklich fährt, können Fahrgäste unter www.badebus.com oder auch in der App „MVG Fahrinfo München“ (in der Rubrik „Mehr“) abfragen. Die Badebus-Saison läuft heuer bis zum 9. September (letzter Tag der Sommerferien).