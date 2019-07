Sommerferien – endlich freie Zeit! “Mit Kunst & Krempel Ferien im Park”

Druckwerkstatt – Filmstudio – Nähwerkstatt – Soundwerkstatt – Architekturwerkstatt – Holzbildhauerwerkstatt – Physikwerkstatt….

…dazu sind Kinder im Alter von 7-15 Jahren herzlich eingeladen, in den Werkstätten und Ateliers mitzumachen oder einfach nur zuzuschauen – auf der Wiese und zwischen Bäumen, in Zelten, Containern und unter selbstgebauten Konstruktionen. Gemeinsam mit Spezialist*innen aus den Bereichen Bildende Kunst, Film, Ton, Architektur, Handwerk und Physik, können sie mit verschiedenen Techniken und Verfahren sich im Umgang mit unterschiedlichen Materialen und Werkzeugen vertraut machen und nach eigenen Vorstellungen und Ideen damit bauen und arbeiten. Neben Werkstoffen wie Farbe, Ton, Gips, Stoff, Papier, Stein oder Holz finden sie auch alte Möbel, Ausrangiertes, Abfallmaterial, nicht zu vergessen, das Material, das sich vor Ort sammeln lässt: Bilder und Sounds.

Gearbeitet wird beispielsweise an Behausungen, die bespielt werden, an Großbildern auf Leinwand, beweglichen Figuren und Kunstwesen, Skulpturen, Soundcollagen, Filmen, Maschinen, Klamotten, Mosaiken, Drucken und Texten. Die Inhalte bestimmen die selbst, Ideen finden sich am besten zu mehreren. Gemeinsam verwandeln wir die Halbinsel im Park in eine riesige offene Werkstatt und zugleich in einen öffentlichen Ausstellungsraum für Kunst von Kindern und Jugendlichen!

Am Sonntag, den 11. August, um 15.30 Uhr sind alle Kinder, Jugendlichen und Eltern eingeladen zu einer abschließenden KUNSTPARADE. Erst danach verlassen die Kunstwerke den Park und können von denen, die sie gemacht haben, auch mitgenommen werden.

Olympiapark, Halbinsel beim Bootsverleih

28.7.-11. August 2019, täglich 10-17 Uhr

Das Mitmachen ist kostenfrei!

www.ferienakademie-kunstundkrempel.de