Sommerfest am Wochenmarkt Riem

Die Markthallen München feiern am Freitag, 30. Juni, ein Sommerfest am Wochenmarkt in der Messestadt Riem. Von 10 bis 18 Uhr bieten die Händler*innen am Willy-Brandt-Platz ihre köstlichen Marktspezialitäten an, ergänzt um Getränke- und Bierausschank. Das Musikduo „Brass Twins“ sorgt für die musikalische Untermalung. Auch die Kleinen kommen beim Kinderschminken auf ihre Kosten. Beim Gewinnspiel winkt außerdem ein 15-Prozent-Rabattgutschein beim Markteinkauf. Der Wochenmarkteinkauf diesen Freitag wird so zum perfekten Start ins Wochenende.

