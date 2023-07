Die Markthallen München feiern am Samstag, 15, Juli, ein Sommerfest am Untersendlinger Wochenmarkt. Von 7 bis 13 Uhr bieten die Händler*innen am Margaretenplatz einmal mehr ihre Marktspezialitäten an.

Das Musikduo „Brass Twins“ sorgt für die musikalische Umrahmung. Zusätzlich können sich Kinder in der Hüpfburg austoben.