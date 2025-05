Sommerfest auf dem Elisabethmarkt am 9. Mai 2025

Der Elisabethmarkt in Schwabing lädt am Freitag, 9. Mai, zu seinem Sommerfest ein. Von 14 bis 20 Uhr wird der Markt am Elisabethplatz zum Treffpunkt für alle, die gutes Essen, Musik und Schwabinger Marktflair lieben. Die Besucher*innen erwartet ein buntes Sommerfest mit allem, was das Herz begehrt. Geboten sind Marktspezialitäten von herzhaft bis süß, Musik zum Mitswingen sowie Aktionen und Überraschungen der Händler*innen.

Kommunalreferentin Jacqueline Charlier, 1. Werkleiterin der Märkte München: „Beim Sommerfest präsentieren sich die Standlbetreiber*innen mit viel Herzblut und laden zum Genießen, Verweilen und Ratschen ein. Einfach vorbeikommen, Freunde mitbringen und gemeinsam feiern – wir freuen uns auf Sie!“