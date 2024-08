Sommerfest im Olympiapark – Mehrere Einbrüche in Verkaufsbuden

Am Freitag, 09.08.2024, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Zelt einer Verkaufsbude am Sommerfest im Olympiapark einzudringen. Dabei wurden sie überrascht und flüchteten unerkannt. Eine Anzeige bei der Polizei erfolgte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht.

In der darauffolgenden Nacht am Samstag, 10.08.2024, zwischen 23:30 und Sonntag, 11.08.2024, um 10:00 Uhr, wurden sieben Verkaufsbuden teilweise gewaltsam geöffnet und darin enthaltene Waren sowie Bargeld entwendet. In drei Fällen kam es zur Entwendung von Bargeld und Waren, in vier Fällen blieb es bei einem Versuch. Der Sachsowie Entwendungsschaden beläuft sich jeweils auf mehrere 100 Euro. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Coubertinplatz und dem Spiridon-

Louis-Ring (Olympiapark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.