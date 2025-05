Sommergefühl sichern: Schanigärten sollen bleiben

Was macht ein beliebtes Stadtviertel lebenswert? Lärmbeschwerden gefährden die Existenz der Außengastronomie in der Maxvorstadt. Oberbürgermeister Dieter Reiter und die SPD wollen eine Lösung für den Erhalt der Schanigärten.

Oberbürgermeister Dieter Reiter und die SPD-Fraktion sprechen sich deutlich für den Erhalt der Schanigärten in der Maxvorstadt aus. In einem Stadtratsantrag fordert die SPD das für Lärmschutz zuständige Umweltreferat auf, eine Möglichkeit für ihren Schutz zu finden. Bis es diese Lösung gibt, soll das für die Gastro-Auflagen zuständige Kreisverwaltungsreferat keine neuen Vorschriften erlassen.

Die Maxvorstadt ist für viele die erste Antwort auf die Frage, wo man einen schönen Abend in einem Café, einer Bar oder einer Wirtschaft verbringen kann. Der Stadtbezirk ist fest mit der dortigen Weggehkultur verbunden. Gerade in den Sommermonaten liefern die in der Corona-Pandemie eingeführten Schanigärten eine gute Möglichkeit, auch abseits der Biergärten in Geselligkeit das Leben zu genießen. Dieses Lebensgefühl soll nicht durch Beschwerden einzelner angegriffen werden.

Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt hierzu:

„Die Schanigärten gehören mittlerweile fest zum Münchner Lebensgefühl. Deshalb werde ich die Verwaltung auffordern, noch einmal zu prüfen, inwieweit hier zusätzliche Auflagen zwingend erforderlich sind.”

SPD-Stadtrat Christian Vorländer sagt hierzu:

“Münchens Schanigärten sind eine Erfolgsgeschichte und tragen zum besonderen Flair unserer Stadt bei. Gerade auch im beliebten Univiertel müssen sie gesichert werden.”