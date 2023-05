Sommerhoffest im Landwirtschaftsministerium – Genussreise durch ganz Bayern an einem Ort

Bayerisches Bier, Käse- und Fischspezialitäten, aber auch Bauernhofeis und Frankenwein – das sind nur ein paar der lukullischen Köstlichkeiten, die an diesem Wochenende im Schmuckhof des Landwirtschaftsministeriums in der Ludwigstraße in München angeboten werden. Dort findet am Samstag und Sonntag das traditionelle Hoffest statt, zu dem Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Michaela Kaniber wieder einlädt. Am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr können Erwachsene und Kinder die große Vielfalt an leckeren Speisen und Getränken aus ganz Bayern entdecken und Wissenswertes zu den Produkten direkt von den Ausstellern erfahren. „Unser beliebtes Hoffest ist ein fester Bestandteil im Kalender der Stadt. Der Besuch lohnt sich immer. Hier können die Verbraucherinnen und Verbraucher entdecken, welche großartigen Produkte unseren bayerischen Bäuerinnen und Bauern herstellen. Machen Sie eine Genussreise durch ganz Bayern an einem Ort“, so Michaela Kaniber.

Der Genussmarkt im Schmuckhof bietet für jeden Geschmack etwas: von deftigen und süßen Spezialitäten über flüssige bis hin zu Hochprozentigem; sogar italienische Besonderheiten aus der Partnerregion Emilia Romagna sind diesmal dabei. Für eine zünftige Atmosphäre und Gemütlichkeit im schön gestalteten Schmuckhof sorgt die musikalische Begleitung durch die Musiker-Gruppe `Schladl Musi´ (Samstag) und `Vogtareuther Dorfmusi´ (Sonntag). Und wer zum Muttertag am 13. Mai noch ein besonderes Geschenk sucht, entdeckt hier bestimmt auch etwas, zum Beispiel Tomaten-, Gurken- oder Blühpflanzen.

Zeitgleich findet direkt nebenan auf der Ludwigstraße das Zamanand‑Festival statt. Hier beteiligt sich das Ministerium mit Ständen zum „Erlebnis Bauernhof“ (Samstag) und zum Walderlebniszentrum Grafrath (Sonntag). Beides bietet der ganzen Familie viel Wissenswertes rund um die Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft. Was sie dort erfahren haben, können Groß und Klein bei einem Gewinnspiel gleich anbringen. Als Gewinn winkt ein Überraschungs-Genusspaket. Und wer sich noch für die diesjährige Gartensaison inspirieren lassen möchte, für den hat der neu eingerichtete Klimawandelgarten entlang der Galeriestraße ebenfalls viel Interessantes zu bieten.

Das ganze Programm, eine Übersicht über die Aussteller und Infostände sowie weitere detailliertere Informationen sind im Internet unter www.stmelf.bayern.de/hoffest zu finden.