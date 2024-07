Sommernachtstraum 2024: Das Feuerwerk

Der Olympiapark in München wird dieses Jahr wieder zum Schauplatz eines atemberaubenden Feuerwerks, das von einer beeindruckenden Kombination aus Pyrotechnik, Flammen- und Lichtinstallationen sowie musikalischer Untermalung geprägt ist. Das zentrale Element dieses Spektakels ist ein kreisförmiger Aufbau im Olympiasee, auf dem 45 Plattformen innovative Spezialeffekte und nahtlose Farbübergänge ermöglichen. Zusätzlich werden am Olympiaberg 35 weitere Positionen installiert, um das Zusammenspiel von raffinierter Pyrotechnik und Musik zu perfektionieren.

Thomas Jorhann, der leitende Pyrotechniker des Olympiaparks, betont, dass in diesem Jahr der Fokus noch stärker auf der Emotionalität und der rhythmischen Abstimmung mit der Musik liegt. Ein besonderes Highlight ist der Einstieg mit dem bekannten ‚Game of Thrones‘-Theme, das das Publikum sofort in seinen Bann ziehen soll. Unterstützt wird Jorhann von Antonio Parente, dessen Firma Parente Fireworks die 30.000 Feuerwerkskörper für die 10.000 Zündpunkte in Italien herstellt.

Die Planung und Vorbereitung für dieses Spektakel beginnen bereits sechs Monate im Voraus. Mithilfe einer speziellen Simulations-Software werden Musik, Flammen-, Licht- und Pyro-Effekte zu einer harmonischen Komposition vereint. Insgesamt sind 15 Pyrotechniker eine Woche lang vor Ort, um die 80 Abschusspositionen zu installieren und für Sicherheit zu sorgen. Tausende Abschussrohre und Funksysteme werden präzise positioniert, um die Sommernacht mit einem einzigartigen leuchtenden Spektakel über dem Olympiapark zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.