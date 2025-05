Sommernachtstraum 2025: Acts für die Halbinsel-Bühne stehen fest

Altin Gün, Cosmica Bandida und das HyTop Soundsystem feiern mit hypnotischen Sounds und Tanz unter freiem Himmel

Seit zwei Jahrzehnten bringt der Sommernachtstraum magische Momente in den Olympiapark – und 2025 wird das Jubiläum gebührend gefeiert. Auf der Halbinsel-Bühne treffen mit der GRAMMY-nominierten Psych-Folk-Band Altin Gün, dem kolumbianisch-deutschen Duo Cosmica Bandida und dem Münchner Kult-Kollektiv HyTop Soundsystem drei Live-Acts aufeinander, die für mitreißende Tanzmomente und musikalische Entdeckungen sorgen. Während die Hauptbühne erneut hochkarätige Pop-Acts wie Max Giesinger, Ásdís und Nico Laska präsentiert, wird die Halbinsel wieder zum pulsierenden Open-Air-Club – und das ganz im Zeichen des 20. Geburtstags.

Altin Gün: Türkischer Psychedelic-Folk auf Weltniveau

Mit ihrem genreübergreifenden Mix aus psychedelischem Rock, anatolischem Folk, Funk und Reggae haben Altin Gün in den vergangenen Jahren Festivalbühnen von Coachella über Primavera Sound bis Fuji Rock im Sturm erobert. Gegründet in Amsterdam, aber musikalisch tief in der anatolischen Tradition verwurzelt, liefert die Band hypnotische Live-Erlebnisse voller Virtuosität und Energie. Nach ihrem international gefeierten Studioalbum Aşk (2023), das mit Vintage-Equipment eingespielt wurde, kehren sie 2025 mit neuen Songs und einem energiegeladenen fünfköpfigen Line-up zurück auf die Bühne – ein Geschenk an das Jubiläumspublikum im Olympiapark.

Cosmica Bandida: Tropische Psychedelia trifft elektronische Ekstase

Cosmica Bandida ist ein kolumbianisch-deutsches Duo, das hypnotische Rhythmen, rohe Energie und kosmische Texturen zum pulsierenden Sound tropischer Psychedelia verbindet. Mit analogen Disco-Synthesizern, kolumbianischen Cumbia-Grooves, peruanischen Chicha-Einflüssen und elektronischen Beats schaffen sie eine Klangwelt, die gleichermaßen archaisch und futuristisch wirkt. Ihre Live-Auftritte sind immersive Rituale, in denen verzerrte Gitarren und tiefe Percussion mit wummernden Basslines verschmelzen – und den Körper genauso wie die Seele zum Schwingen bringen.

HyTop Soundsystem: Tanzfläche unter freiem Himmel

Wer den Sommernachtstraum kennt, weiß: HyTop ist mehr als Musik – es ist ein Lebensgefühl. Seit 2013 verwandeln die Münchner DJs und Veranstalter Benjamin Röder & Manuel Kim mit ihrem HyTop Soundsystem außergewöhnliche Orte in Tanzflächen.

Die familiäre, offene Community und der treibende Sound sind ihr Markenzeichen.

Auch 2025 verwandeln sie die Halbinsel mit House, Disco und einer Prise Überraschung in einen vibrierenden Club unter Sternen – genau so, wie man es von ihren legendären Sets im Olympiapark, dem Deutschen Museum oder dem Müller’schen Volksbad kennt.

Seit 20 Jahren stets #atraum

Seit 2005 verzaubert der Sommernachtstraum Jahr für Jahr tausende Besucher:innen – mit einem vielfältigen Musikprogramm, einem großen Kulinarik-Angebot, besonderen Wohlfühlorten und natürlich der atemberaubenden Pyroshow, die als leuchtender Abschluss jedes Mal aufs Neue begeistert. Vom ersten Ton bis zum letzten Lichteffekt steht der Sommernachtstraum für Lebensfreude, Gemeinschaft und große Erlebnisse. Auch 2025 verwandelt sich der Olympiapark in eine Kulisse voller Funkeln, Klang und Emotion – und bietet auf der Hauptbühne auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz, auf der Halbinselbühne, im lauschigen Biergarten oder beim Flanieren zwischen Foodtrucks unzählige Möglichkeiten zum Genießen und Staunen.

Der offizielle Hashtag des Sommernachtstraums: #atraum.

Weitere Informationen, Fotos und Ticketpreise finden Sie unter https://www.sommernachtstraum-muenchen.de/.