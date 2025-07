Sommerschlussverkauf startet am 28. Juli 2025

Am letzten Montag im Juli startet im Einzelhandel für gewöhnlich der freiwillige Sommerschlussverkauf (SSV). In diesem Jahr fällt der Auftakt des SSV damit auf den 28. Juli. Mit aktuellen Sonderangeboten beteiligen sich in der Regel vor allem Handelsunternehmen aus der Textil- und Bekleidungsbranche am SSV, aber auch viele

Baumärkte, Möbelhäuser, Sporthändler und Elektrogeschäfte gehen mit besonderen Angeboten auf ihre Kundschaft zu.

Aufgrund der bislang schwankenden Nachfrage nach Ware aus der Frühjahrs- und Sommersaison rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) damit, dass auch in diesem Jahr wieder viele Händlerinnen und Händler die Aktionswochen nutzen werden, um ihre Lager zu leeren und Platz für die Kollektionen der nächsten Saison zu schaffen.

Insbesondere wegen der nach wie vor spürbaren Kaufzurückhaltung ist das Angebot an

saisonalen Produkten im Einzelhandel branchenweit noch groß. Für Verbraucherinnen und Verbraucher lohnt es sich daher, während der Aktionswochen im Sommer nach Angeboten des Einzelhandels Ausschau zu halten. Der SSV dauert in der Regel zwei Wochen. Da viele Menschen die traditionellen Schlussverkäufe fest eingeplant haben, bietet der Einzelhandel SSV und Winterschlussverkauf (WSV) auch nach dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage im Jahr 2004 weiterhin an.