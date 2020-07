Sonderaktion in Halle 2 des AWM: Fahrräder zum halben Preis

Am Samstag, 1. August, gibt der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) einen Sonderrabatt von 50 Prozent auf alle Fahrräder in der Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus in Pasing, Peter-Anders-Straße 15. Der Verkauf beginnt um 9 Uhr und geht solange der Vorrat reicht.

Herrenräder, Damenräder, Kinderräder, Mountainbikes und Rennräder sind im Angebot.

Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des AWM: „Mit der Halle 2 vermeidet der AWM jedes Jahr rund 1.000 Tonnen Abfälle, weil so gute und noch brauchbare Gegenstände wieder verwendet anstatt weggeworfen werden. Damit schonen wir nicht nur die Ressourcen unserer Umwelt, sondern bieten den Münchnerinnen und Münchnern auch eine tolle und günstige Einkaufsquelle.“

Weitere Informationen unter www.awm-muenchen.de/Halle2.