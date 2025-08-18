Sonne, Sound & gute Laune: Downunder Fest 2025 australisches Lebensgefühl mitten in München

Auch der dritte Tag des Downunder Fest 2025 auf dem Münchner Rindermarkt war ein voller Erfolg. Entgegen der Vorhersagen blieb der Regen aus, die Sonne zeigte sich und sorgte für beste Festivalstimmung.

Schon am Vormittag füllte sich der Platz mit zahlreichen Gästen, die in entspannter Atmosphäre den letzten Festivaltag genossen. Gemeinsam mit Munich Sessions und dem Schwabinger Café Lost Weekend präsentierte das Festival erneut ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Künstlerinnen und Künstlern aus Australien, Neuseeland und der Münchner Szene.

Kulinarik & Kultur

Neben einem vielfältigen Musikprogramm kamen auch australische Traditionen nicht zu kurz: Auf dem Festival wurden typisch australische Speisen wie Meat Pies (Fleischpasteten) und Fish & Chips angeboten. Für australisches Lebensgefühl sorgten außerdem Australian Football-Demonstrationen und der traditionelle Bush Dance mit den Waltzing Matildas, Europas führender Bush-Dancing-Truppe, die das Publikum mit Schwung und guter Laune zum Mitmachen animierte.

Musikprogramm am Sonntag:

11:00 Uhr – The Funeral Band

12:00 Uhr – Wolfi

13:45 Uhr & 15:00 Uhr – Paul Daly Band

17:15 Uhr & 18:45 Uhr – The Downunder Birds

Die Bands sorgten für beste Stimmung – es wurde viel mitgeklatscht, gesungen und sogar fleißig mitgetanzt. Für eine besondere Überraschung sorgte zudem Roland Hefter, Musiker und Stadtrat, der spontan zwei Songs zum Besten gab.

Das Downunder Fest 2025 wurde unterstützt von Guinness, den Australien- und Neuseeland-Reisespezialisten Travel Essence und Ned Kelly’s. Neben Guinness und Paulaner konnten die Gäste auch Coopers Bier genießen – die älteste familiengeführte Brauerei Australiens, die seit 150 Jahren nach dem Reinheitsgebot braut. Darüber hinaus engagierten sich Bunnings, die bekannte australische Baumarktkette, sowie das australische Bekleidungsunternehmen Budgy Smugglers als Partner.

Ein lebendiger Ausklang

So klang das dreitägige Festival mit viel Musik, Tanz, Kulinarik und bester Stimmung aus – und machte einmal mehr deutlich, wie lebendig und facettenreich die australisch-neuseeländische Community in München ist.