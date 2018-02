Sonnenskilauf de luxe im schneesichersten Wintersportort der Alpen

Sonnenskilauf vom Allerfeinsten verspricht das Alpen-Wellness Resort Hochfirst***** direkt an der Skipiste des Top Quality Skigebiets Obergurgl-Hochgurgl. Bis auf 3.080 Meter Höhe geht es für die Skifahrer vom Hochfirst hinauf in eine atemberaubende Bergwelt und zu schneesicherem Pistenfeeling. Die Ganztagesbetreuung durch die Kinderskischule Obergurgl gibt den Eltern die Möglichkeit, das traumhafte Skigebiet voll und ganz auszukosten: Hervorragende Voraussetzungen für perfekten Sonnenskilauf. Das Hochfirst zählt zu den besten Häusern Österreichs. Fünf Sterne krönen die exklusive Urlaubswelt.

Das „Alpen Spa“ des Hochfirst verdient seinen Namen: Auf 1.500 m² bietet die exklusive Wellnesslandschaft alles, was Körper und Geist zum Regenerieren benötigen: Wärmende Saunawelten, eine Tiroler Saunahütte, wohltuende Dampfbäder, erholsame Ruhezonen, Erlebnisduschen, Beauty Treatments und entspannende Massagen. Vom beheizten Outdoorpool schweift der Blick auf die imposante Bergkulisse der umliegenden Dreitausender. Bestens ausgebildete Beauty- und Massagemitarbeiter sorgen mit pflegenden Körper- und Gesichtsbehandlungen, entspannenden Massagen und Bädern für ein neues Wohlgefühl. Die Hochfirst Beauty verwöhnt mit exklusiven Treatments von Sisley Paris und Ligne ST Barth. Täglich wird abends im Restaurant ein Sechs-Gänge-Gourmetmenü auf Haubenniveau serviert. Dazu kommen im À-la-carte-Restaurant „Gourmetstube Hochfirst“ Spitzenkreationen und Gourmetmenüs des Haubenkochs Hans Zusser. Im Weinkeller des Hauses lagern erlesene Tropfen aus den besten Anbaugebieten der Welt. In Wohnwelten vom Feinsten (am Rooftop sind zwei neue Luxus Suiten entstanden) fehlt es an nichts. Als Porsche Partner Hotel kann das Hochfirst seinen Gästen eine Probefahrt mit Porsche-Panamera-Fahrzeugen anbieten. Unaufdringlich und charmant liest das Hotelteam seinen Gästen beinahe die Wünsche von den Augen ab. Seit über 80 Jahren werden im Hotel Hochfirst Gäste von Nah und Fern nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Das umliegende Skigebiet übertrifft vieles, die Sonnenskilauf-Saison ist eröffnet.

Infos unter www.hochfirst.com