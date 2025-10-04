Soul Food Jazz Brunch im Parkcafé – Der beste Brunch der Stadt ist zurück

Der legendäre Soul Food Jazz Brunch ist zurück – und das nur im Winter, von Oktober bis Ostern (O bis O)!

Los geht’s traditionell am letzten Wiesnsonntag ab 10:00 Uhr mit Sektempfang, flying Buffet und jeder Menge guter Laune. Auf rund 20 Metern Buffetlänge wartet das volle Genussprogramm: Freilandeier, Pancakes, Speck, Weißwürste, Aufschnitt, Käse, Marmelade, Waldhonig, Nutella, Müsli, frisches Brot, knackige Salate, Obst, Gemüse und ein himmlisches Dessertbuffet – hier bleibt kein Wunsch offen!

Beim Front Cooking zeigt die Küchencrew an mehreren Action Points live, was sie draufhat – mit warmen Gerichten, die perfekt zur Saison und zum Wetter passen. ‍

Und weil gutes Essen noch besser mit guter Musik schmeckt, sorgen wechselnde Livebands auf der Showbühne direkt über dem Buffet für den richtigen Groove aus Jazz & Soul.

Ein echtes Münchner Winter-Highlight: Der Soul Food Jazz Brunch im Parkcafé – wo Genuss, Musik und Lebensfreude aufeinandertreffen!

Mehr infos unter parkcafe089.de