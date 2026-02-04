Soundcheck in Giesing – der Bandcontest der LHS München – Bewerbungsfrist noch bis 15. März!

Am Freitag, dem 17. April 2026, findet der Bandcontest „Soundcheck in Giesing“ im Stadtteilkulturzentrum Giesinger Bahnhof statt. Musiktalente aus ganz München können sich bis zum 15. März 2026 bewerben! Zu gewinnen gibt es unter anderem weitere Auftritte und ein Radiointerview. Stellt Euch Eurem Publikum und der Jury!

Der Bandcontest des Kulturreferats der Landeshauptstadt München macht

Halt im Giesinger Bahnhof!

Seit 2015 tourt der „Soundcheck“ durch die Stadtteile und bietet Münchens Musiktalenten jeweils in einem anderen Stadtviertel Gelegenheit, sich vor großem Publikum und einer Fachjury zu präsentieren: Nach Aubing, Fürstenried, Milbertshofen, dem Glockenbachviertel, dem Westend, der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Sendling kehrt er in diesem Jahr zurück zur seiner allerersten Station – nach Giesing. Dort nahm 2015 alles seinen Anfang – damals allerdings noch unter dem Namen „Giesinger Bandcontest, im Innenhof des Giesinger Bräu. 2016 folgte dann der Giesinger Bahnhof als Spielort für das Finale. Wir freuen uns, nun wieder dort zu sein!

Das Kulturzentrum Giesinger Bahnhof

2026 findet der zum Kultevent avancierte Münchner Wandercontest als „Soundcheck in Giesing“ im Stadtteilkulturzentrum Giesinger Bahnhof am Giesinger Bahnhofplatz 1 statt. Die Betreiber*innen beschreiben ihr Haus und ihre Arbeitsschwerpunkte wie folgt: Das Kulturzentrum Giesinger Bahnhof versteht sich als Haus der Begegnung, das das kulturelle und künstlerische Leben in Giesing und den angrenzenden Stadtbezirken mitgestaltet und unterstützt. Es bietet dabei ein Forum für Amateurund Profikünstler*innen aus dem Münchner Südosten ganz nach dem Motto „Kultur für Alle, Kultur aus und fürs Viertel“.

Träger ist der Verein Freunde Giesings e.V., dessen Vorstandsmitglieder die Arbeit des Teams im Kulturzentrum begleiten.

Weitere Informationen unter www.giesinger-bahnhof.de.

Voraussetzungen

Der „Soundcheck in Giesing“ bietet Bands und Solist*innen aus ganz München und dem S-Bahnbereich die Chance, mit ihren Eigenproduktionen vor großem Publikum aufzutreten. Ob jung oder alt, ob Rock, Pop, Jazz, Soul, Funk, Folk, Ska, Reggae oder Blues o.ä. – gesucht werden Münchner Talente der verschiedensten Musikrichtungen.

Bewerbungen gehen bitte bis Sonntag, 15. März 2026, per Mail oder postalisch mit mindestens zwei Musikstücken plus aussagekräftigem Profil und Foto der Band oder der Solointerpret*innen an Bang Bang! Concerts (Kontaktdaten siehe unten).

Achtung: Coverbands können am Bandcontest nicht teilnehmen!

Aus allen Einsendungen wählt eine Jury, die sich aus Expert*innen der verschiedenen Musikbusinessbereiche und der Stadtteilkultur zusammensetzt, vier Bands/ Solointerpret*innen aus, die am 17. April im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof gegeneinander antreten. Wer wird Jury und Publikum am meisten für sich begeistern können?

Das Finale

Das Bandcontest-Finale mit den von der Jury ausgewählten Finalist*innen findet am Freitag, dem 17. April 2026, im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, Bahnhofplatz 1, 81539 München statt. Einlass ist ab 19:30 Uhr, los geht es um 20:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei!

Bewerbungen mit Betreff „Soundcheck in Giesing“ an:

contact@bangbangconcerts.de

oder an:

Bang Bang! Concerts

Schlörstr. 25

80634 München

oder per Upload auf www.soundcheck-in.de

Die Jury

In der Jury vertreten sind: Iwona Palka (stellvertretende Vorsitzende Freunde Giesings e.V., Kulturdolmetscherin, Hobbymusikerin), Dirk Wagner (Redakteur), Tina Meß (Kulturreferat, Abt. 2) und n.n. (Münchner Musiker*in).

Die Preise:

Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Auftritt bei Munich Rocks!, weitere Auftritte und ein Radiointerview.

Der „Soundcheck in Giesing“-Bandcontest ist eine Veranstaltung des Kulturreferates der Landeshauptstadt München und wird durchgeführt vom Kooperationspartner Bang Bang! Concerts. Mit freundlicher Unterstützung des Freunde Giesings e.V..