Spannendes Programm beim Wassersportfestival in der Olympia-Schwimmhalle

Ob Schwimmabzeichen absolvieren oder Triathlon-Schnupperkurs, beim 6. Wassersportfestival am 12. November 2023 ist für die Besucher*innen viel geboten.​​​​​​​

Hautnah erleben statt nur dabei sein – das ist das Motto beim Wassersportfestival der Landeshauptstadt München. Mehr denn je steht das beliebte Event unter dem Motto „Mitmachen“. Als Teil der erfolgreichen Sportfestivalserie des Referats für Bildung und Sport können Wassersportbegeisterte und Neulinge diesmal nicht nur verschiedene Sportarten im und unter Wasser entdecken und selbst ausprobieren, sondern bei Coachings und Kursen ihr Können verbessern.

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ und

„Freischwimmerabzeichen Bronze“. Diese werden nach Anmeldung auf der Website des Wassersportfestivals den ganzen Tag über durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG abgenommen. Und das sogar kostenfrei, denn die Stadt München übernimmt diese in voller Höhe.

„Sicher Schwimmen zu können ist überlebenswichtig! Das Abzeichen „Seepferdchen“ ist zwar ein erster Schritt in diese Richtung, aber wir vertreten die Auffassung, dass erst das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze einen sicheren Schwimmerauszeichnet“, erklärt Katharina Junglen, Stellvertretende Technische Leiterin Ausbildung der DLRG München-Mitte. „Daher bieten wir Kindern und Jugendlichen, die bereits ein wenig schwimmen können, die Möglichkeit, das Seepferdchen und / oder das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze an diesem Tag kostenlos zu absolvieren“, so Junglen weiter. Zusätzlich wird die DLRG München-Mitte Schnupperschwimmkurse mit Tipps und Tricks zur Wassergewöhnung und zum Erlernen erster Schwimmzüge in Begleitung Erwachsener anbieten.

Das Wassersportfestival ist bekannt für viele Highlights, die man live und hautnah erleben und testen kann. Und so kommen auch die Freunde des Ausdauersports in diesem Jahr voll auf ihre Kosten. Die Sparte Triathlon des MTV München von 1879 e.V. bietet Schnupperkurse für diesen beeindruckenden Sport an. Absolviert wird eine angepasste Super-Sprintdistanz, bei der zuerst im Olympiabecken geschwommen, anschließend auf Spinning-Bikes geradelt und im Olympiapark gelaufen wird.



“Triathlon erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Lassen Sie sich von dieser Trendsportart faszinieren und probieren Sie es einfach aus bei unserem Wassersportfestival-Schnuppertriathlon,“ sagt Stefan Duschek, Sportliche Leitung Triathlon beim MTV München von 1879 e.V.

Aber auch für Action-Fans haben sich die Veranstalter*innen – LHM und SWM – wieder ins Zeug gelegt. Sprünge von professionellen Turmspringer*innen, Slackline über dem Wasser mit akrobatischen Shows und anschließenden Coachings werden begeistern. Und für jede Menge Spaß sorgen wieder Drachenboot- und Luftmatratzen-Rennen, Wasserball-Turniere sowie der legendäre AQUA-RUN, bei dem man gegeneinander antritt, um eine 10 Meter lange Schwimmmatte zu bewältigen. Abtauchen kann man beim Schnuppertauchkurs oder beim Synchron- und Meerjungfrauenschwimmen. Seinen Flow findet man beim SUP-Yoga.

Diese und viele weitere spannende Angebote werden parallel in allen vier Becken der Olympia-Schwimmhalle stattfinden und die vielen Facetten des Wassersports aufzeigen. Das Wassersportfestival wird von der Landeshauptstadt München in Kooperation mit den Stadtwerken München und Radio Arabella präsentiert. Moderator Uli Florl führt durch das abwechslungsreiche Programm und schaut bei den Anbietern auch mal „hinter die Kulissen“.

Sportbürgermeisterin Verena Dietl:

“Das Wassersportfestival bietet ein spannendes Programm. Ob Einsteiger*innen oder Fortgeschrittene, ob Klein oder Groß, es ist für Jeden etwas zum Ausprobieren und Mitmachen dabei. Als Sportbürgermeisterin ist es mir zudem ein großes persönliches Anliegen, dass sich möglichst viele Menschen sicher im Wasser fortbewegen können. Auch dazu trägt unser Festival bei.”



Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr, das Ende um 18 Uhr. Der Eintritt ist für ALLE frei.

Ein detailliertes Programm (kurzfristige Änderungen möglich!) finden Sie auf der Website.



Weitere Informationen unter www.wassersportfestival.de