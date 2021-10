Sparda-Bank München schnürt Spiele-Pakete für bedürftige Familien

Pünktlich zu den Herbstferien schnürt die Sparda-Bank München eG Spiele-Pakete für bedürftige Familien in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Verteilung der insgesamt knapp 2.100 KOSMOS-Mitbringspiele, die für generationenübergreifenden Spielespaß an grauen Herbsttagen sorgen sollen, übernimmt die Münchner Tafel.

Rund 7.000 Kinder sind es, die mit ihren Familien regelmäßig vom Münchner Tafel e. V. mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Sparda-Bank München möchte anlässlich der bald beginnenden Herbstferien dafür sorgen, dass die Belastungen des Alltags in diesen Familien zumindest für kurze Zeit vergessen werden können, und spendet deshalb insgesamt knapp 2.100 Mitbringspiele aus dem KOSMOS Verlag. In den kommenden Tagen werden die beliebten Titel „Ubongo“, „Catan Junior“ und „Fressen Igel Schokoriegel?“ von den Ehrenamtlichen der Münchner Tafel an die bedürftigen Kinder und ihre Eltern verteilt.

Für unbeschwerte Stunden „Kinderarmut ist leider auch in unserer Region ein schwerwiegendes Problem, dem wir als Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank durch unser soziales Engagement entschieden entgegentreten“, erklärt Christine Miedl, Direktorin Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank München eG. „Über unseren Gewinn-Sparverein ermöglichen wir deshalb viele verschiedene Projekte, die sich den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft widmen. Die herbstliche Spiele-Aktion in Kooperation mit der Münchner Tafel soll in den unter Armut leidenden Familien einmal mehr für eine gewisse Zeit der Unbeschwertheit sorgen.“

Altersunabhängiger Spielespaß

Die Spiele aus dem KOSMOS Verlag wurden so ausgewählt, dass sie möglichst generationenübergreifend Spaß bereiten. „Die Gesellschaftsspiele im Mitnahme-Format sind prima dazu geeignet, das Miteinander und das Erleben von Gemeinschaft zu fördern – egal, ob zu Hause oder unterwegs, mit den Eltern, Geschwistern, Oma und Opa oder mit Freunden“, betont Hannelore Kiethe, Mitbegründerin und Vorsitzende des Münchner Tafel e. V. „Wir freuen uns sehr, dass wir insbesondere unseren jungen Tafelgästen mit Unterstützung der Sparda-Bank München wieder einmal eine so schöne Freude machen können.“

Gemeinsam aktiv gegen Armut in München

Seit 27 Jahren versorgt die Münchner Tafel wöchentlich über 22.000 bedürftige Münchnerinnen und Münchner mit Lebensmitteln und ist dabei alleinig auf Spenden angewiesen. Jährlich werden dafür über 6,5 Millionen Kilogramm einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an 28 Ausgabestellen der Stadt an Bürgerinnen und Bürger weitergegeben, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Um dies zu gewährleisten, setzen sich rund 700 ehrenamtliche Mitarbeiter 365 Tage im Jahr bei Wind und Wetter für die wertvolle Arbeit der Münchner Tafel ein. Die Sparda-Bank München unterstützt den privaten Verein dabei seit vielen Jahren auf vielfältige Weise. So konnten etwa zuletzt im Sommer dieses Jahres insgesamt 400 Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Schultaschen und weiterem Zubehör für den ersten Schultag ausgestattet werden.