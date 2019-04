Spaß an Ostern für Groß und Klein am Münchner Flughafen

Am Ostermontag, den 22. April 2019, von 11 Uhr bis 17 Uhr ist es wieder soweit: Der Besucherpark des Münchner Flughafens veranstaltet ein Osterfest mit zahlreichen Attraktionen. Die kleinen Gäste können sich auf der Hüpfburg austoben oder beim Eierlaufen und Sackhüpfen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bei der Osterhasen-Samba wird getanzt und der Osterhase steht auch für Fotos mit den Besuchern zur Verfügung. Außerdem sind alle Gäste aufgerufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und mit frühlingshaften Ideen nach Herzenslust zu basteln.

Für alle, die den Flughafen aus der Nähe erkunden möchten, werden spannende Rundfahrten über die Vorfelder angeboten. Diese sind für die Kleinen kostenlos, Erwachsene erhalten eine Ermäßigung. Die Touren starten ab 10 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt Tante Ju’s Speisenwerkstatt, die leckere Kindergerichte, süße Kuchen aber auch herzhafte Schmankerl anbietet.

Werbung / Anzeige

Und das Beste: Die FlyStation Munich erfüllt fünf Kindern den Traum vom Fliegen. Bei unterschiedlichen Wettbewerben können die kleinen Gäste insgesamt fünf Gutscheine für Indoor Skydiving im Windkanal gewinnen.

Weitere Informationen zum Osterfest im Besucherpark sind unter www.munich-airport.de/osterfest abrufbar.

Auch im Kinderland im München Airport Center ist an Ostern einiges geboten: Während der zwei Ferienwochen werden dort verschiedene Workshops durchgeführt. So können Kinder beispielsweise Ostergeschenke basteln oder Eier verzieren. Für diese Workshops ist eine Anmeldung (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) erforderlich.

Näheres zum Ferienprogramm des Kinderlandes gibt es auf der Website des Flughafens unter https://www.munich-airport.de/kinderland