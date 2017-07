Spatenstich für das Hellabrunner Mühlendorf

Nun geht’s los: Am heutigen Freitag, den 14. Juli 2017, begannen mit dem symbolischen Spatenstich die Bauarbeiten am künftigen Mühlendorf. Fünf Spaten standen bereit für Christine Strobl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende, Tierpark-Direktor Rasem Baban, Gabriele Nellissen, Leiterin Förderengagement und Eventmanagement der Stadtsparkasse München, Martin Liebhäuser, Zweiter Vorstand der gemeinnützigen Edith-Haberland-Wagner-Stiftung sowie Zooarchitekt Kieran Stanley von dan pearlman Erlebnisarchitektur.

Vom ehemaligen Kindertierpark ist nichts mehr zu sehen, der Abriss der alten Gebäude und Stallungen ist abgeschlossen. Stattdessen kann man sich heute, anlässlich des Spatenstichs, mit etwas Fantasie bereits das künftige Mühlendorf, welches vom Berliner Erlebnis-Architekturbüro dan pearlman entworfen wurde, vorstellen: Dort, wo in den kommenden zwei Jahren die Gebäude des bayerischen Bauerndorfs entstehen werden, stehen heute zur Feier des Tages Pavillons. Illustrationen auf Leinwand, ein großer Plan des zukünftigen Geländes sowie die zukünftigen tierischen Bewohner machen das Mühlendorf schon fast greifbar.

Auf über 23.000 m² werden die Gebäude und Stallanlagen klassischen Bauernhäusern der Region nachempfunden. So entsteht eine Landschaft mit dörflichem Charakter, welche von bedrohten Haustierarten wie Murnau-Werdenfelser Rindern, Bayerischen Landgänsen, Girgentana-Ziegen oder Sulmtaler Hühnern bewohnt sein wird. Der Bereich des künftigen Mühlendorfs wird zum Parkteil Europa gehören.

Außerdem wird die Hellabrunner Tierparkschule nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts in das Mühlendorf umziehen. Jedes Jahr besuchen unzählige Schulklassen aus München und dem Münchner Umland die Zooschule des Tierparks als außerschulischen Lernort und verbringen im Tierpark eine erlebnisreiche und lehrreiche Zeit. „Mit dem Neubau einer hochmodernen Zooschule mitten im Mühlendorf bieten sich durch die unmittelbare Nähe zu den Bauernhoftieren ganz neue Möglichkeiten für einen praxisnahen Unterricht und direkte Tierkontakte“, betont Christine Strobl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Hellabrunn. „Aber auch für Erwachsene und Kleinkinder wird es zielgruppengerechte Informationsangebote geben“, erläutert die Bürgermeisterin weiter. Die Bildungselemente werden auf ganz unterschiedlichen Ebenen dargestellt. So wird es unter anderem mehrere kleine Ausstellungen und eine Vielzahl an spielerischen Lernstationen geben, die zum Entdecken einladen.

„Mit dem Mühlendorf wird der Tierpark Hellabrunn ganz neue Wege beschreiten und ein einzigartiges Naturerlebnis- und Bildungszentrum schaffen“, erklärt Zoodirektor Rasem Baban. „Hier wird ein zentraler edukativer Bereich im Tierpark entstehen, der in besonders vielfältiger Weise zum Lernen und Entdecken heimischer Biodiversität einladen wird. Wie wurden aus Wildtieren Haustiere? Weshalb sind viele Haustierrassen inzwischen vom Aussterben bedroht? Und warum ist es so wichtig, diese zu erhalten? Dies sind nur einige der Fragen, die das Hellabrunner Mühlendorf seinen Besuchern stellen wird und deren Antworten man hier zukünftig entdecken kann“, zählt Rasem Baban auf.

Nach der finanziellen Unterstützung bei der Renovierung des Orang-Utan-Hauses und dem Neubau des Giraffenhauses darf sich der Tierpark Hellabrunn auch beim Bau des Mühlendorfs auf die langjährige Partnerschaft der Stadtsparkasse München verlassen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Tierpark auch bei diesem innovativen und spannenden Bauprojekt unterstützen dürfen. Hellabrunn und die Münchner Stadtsparkasse verbindet eine lange und erfolgreiche Tradition, die wir mit dem Mühlendorf fortführen können“, betont Gabriele Nellissen, Leiterin Förderengagement und Eventmanagement der Stadtsparkasse München.

Die Realisierung dieses außergewöhnlichen Informationsangebotes wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung der gemeinnützigen Edith-Haberland-Wagner-Stiftung. Dazu sagt Martin Liebhäuser, Zweiter Vorstand: „Der Grund, warum wir von der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung uns so für die Bewusstmachung des Respektes vor Mensch, Natur und Tier einsetzen, ist folgender: Wie die Klimakonferenz wieder gezeigt hat, ist es bereits eine Minute vor zwölf für unsere Erde. Je mehr Menschen täglich in vielen kleinen Dingen einen bewussteren Umgang mit den Ressourcen pflegen, wie z.B. biologisch abbaubare Reinigungsmittel zu verwenden, jeden Müll zu trennen, auf unnötigen Energie- und Wasserverbrauch zu verzichten, keine Wegwerftüten zu kaufen, sondern immer eine Tasche dabei zu haben u.v.m., desto positiver wirkt es sich auf unsere Umwelt und somit uns selbst aus. Deshalb engagieren wir uns so sehr dafür, gezielt aufzuklären, in Form von Vorträgen und Workshops für Kindergärten, Schulen, Eltern und Junggebliebene und hoffen so, mehr Umweltbewusstsein zu schaffen. Wie könnten wir die Menschen besser erreichen als durch den attraktiven Tierpark Hellabrunn, der besonders die Jungen (und damit ihre Eltern und Großeltern) anlockt, die mit ihrer Neugier alles erforschen und für alles offen sind. Wenn jeder Einzelne von uns seinen täglichen kleinen Beitrag leistet, dann wird unsere Welt insgesamt tatsächlich gesünder und lebenswerter. Und so können unsere Kinder in einer besseren Welt und Gesellschaft aufwachsen. Dann ist es vielleicht doch noch nicht zu spät!“ Weiter erläutert Liebhäuser: „50 Prozent der Augustinerbrauerei gehören der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, sodass der Dank allen treuen Augustiner-Bier-Liebhabern gebührt. Durch diese Unterstützung können wir von der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung so wunderbare und überzeugende Projekte fördern wie dieses. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst und engagieren uns daher für Kinder, Umwelt, Bildung, Sport, Denkmalpflege und vieles mehr und versuchen so, unseren Beitrag zu leisten, um unsere Umwelt und unsere Gesellschaft noch lebenswerter zu machen und an einer besseren Zukunft mitzuwirken.“

Entworfen wurde das Mühlendorf von dem weltweit tätigen Berliner Architekturbüro dan pearlman Erlebnisarchitektur. „Wir freuen uns sehr, mit unserem Entwurf des Mühlendorfs das wichtige Thema Biodiversität in eine Geschichte und in gebaute Realität übersetzen zu können. Das Projekt zeichnet sich durch seine familiäre Anmutung, seine Authentizität und den auf vielfältig verfolgte Weise didaktischen roten Faden aus. Ich bin mir sicher, dass das Mühlendorf ein Ort der Entdeckung und Begegnung wird.“ sagt Kieran Stanley, der Gründer und Creative Director.

Die Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt des Mühlendorfs beginnen ab sofort. Dieser beinhaltet neben verschiedenen Stallungen für Kaninchen, Ponys und Esel die Mühle mit einer Fischbrutanlage sowie einem Hofladen und einem Bauerngarten. Die Fertigstellung dieses Teils ist für Sommer 2018 geplant, das gesamte Mühlendorf mit der Zooschule als Herzstück soll im Sommer 2019 eröffnet werden.

Über die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung:

Die Edith-Haberland-Wagner Stiftung dient dem Erhalt der Augustiner-Brauerei und dem Schutz ihrer Belegschaft. Zudem wird der Gesellschaft durch gemeinnützige Aktivitäten in vielfältigen Bereichen Gutes zurückgegeben. Dazu gehören die Pflege von Brauchtum und Tradition, Erziehung und Bildung, die Bewahrung von Umwelt und Landschaft sowie mildtätige Zwecke, die unmittelbar der selbstlosen Unterstützung von Menschen dienen.

Nachhaltiges und langfristiges Wirtschaften verfolgt die Stiftung mit hohem Anspruch an Qualität. Bis heute hat sie bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte umgesetzt und gefördert.