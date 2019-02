SPD Schwanthalerhöh’ lädt zum traditionellen Kinderfasching am 3. März 2019

München, 25. Februar 2018. Auch in diesem Jahr veranstaltet der SPD Ortsverein Schwanthalerhöh’ seinen traditionellen Kinderfasching im Griechischen Haus. Dabei sein wird auch wieder der Clown Augustine. Mit ihrem aktuellen Programm „Zauberreise ins Märchenland“ wendet sie sich ganz besonders an Kinder von zwei bis 10 Jahren. Eltern, Opas und Omas werden sicherlich auch dieses Jahr wieder erstaunt sein, wie Augustine die Kinder von der ersten Minute an mit ihren Späßen in ihren Bann zieht.

Das Fest mit Clown, Faschingsmusik, Luftballons, Musik, Krapfen und Getränken beginnt am Faschingssonntag um 14:00 Uhr im Griechischen Haus, Bergmannstraße 38.