SPD/Volt initiiert großes Restart-Festival

Ein Abend, 33 Locations sowie jede Menge Musik, Tanz und Spaß: Mit Mitteln aus dem Pandemiefolgenfonds der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat organisiert die Stadt im Herbst ein münchenweites Restart-Festival. Dieses soll nicht nur einen gelungenen Neustart nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie markieren, sondern auch die Vielfalt der Münchner Kulturszene zeigen. 200.000 Euro hat der Kulturausschuss des Stadtrats dafür heute freigegeben.

Das Kulturjahr 2022 ist geprägt von Veranstaltungen zum Jubiläum der Olympischen Spiele, aber auch zentral Großveranstaltungen wie das Kulturfest am 1. Mai auf dem Marienplatz, das „Oben ohne Open Air“ am Königsplatz, das Ander Art Festival am Odeonsplatz oder das Oktoberfest auf der Theresienwiese markieren die geplante Rückkehr in den öffentlichen Raum mitten in der Stadt. Ein dezentrales Restart-Festival, wie von SPD/Volt mit dem Koalitionspartner beantragt, ergänzt nach Einschätzung des Kulturreferats das bereits gesetzte Veranstaltungsjahr in perfekter Weise.

Und es hilft den Stadtteilkulturhäusern, die als Einrichtungen ab Mitte März 2020 bis Anfang September 2021 für fast 18 Monate geschlossen waren. Ab Juni 2020 konnten nur vereinzelte Veranstaltungen stattfinden. Das hat nicht nur den Stadtteilkulturhäusern sehr zugesetzt, sondern in einer ohnehin sehr herausfordernden Zeit auch den örtlichen Künstler*innen und Kulturschaffenden Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten entzogen.

Für das Festival hat der Kulturausschuss des Stadtrats 200.000 Euro freigegeben, die aus dem vom SPD/Volt initiierten Pandemiefolgenfonds stammen. Nun wird das Kulturreferat zusammen mit den Stadtteilkulturhäusern, die als Veranstaltungsorte fungieren, sowie mit Künstler*innen und Kulturakteur*innen ein Programm entwickeln und eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit ähnlich wie bei der „Langen Nacht der Musik“ entwickeln. Wichtig dabei ist, dass alle Kultursparten einbezogen sind.

Dazu sagt Julia Schönfeld-Knor, kulturpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Beim Restart-Festival können Münchner*innen Kunst und Kultur im eigenen Stadtviertel genießen. Wir stellen damit die großartige Arbeit unserer Stadtteilkulturhäuser heraus und geben örtlichen Künstler*innen eine Bühne. Wir planen nicht ein großes Feuerwerk in der Stadt, sondern viele Glanzlichter, die einen Neustart nach der Corona-Pandemie markieren.“