Sperrung Unterführungen Tegernseer Landstraße und Chiemgaustraße

Das Baureferat entfernt illegale Graffiti in den Fußgänger- und Fahrradunterführungen an der Tegernseer Landstraße (zwischen Otker- und Tegernseer Landstraße) sowie am Scharfreiterplatz/Chiemgaustraße und ersetzt die durch Vandalismus beschädigten Wandplatten.

Aufgrund der Arbeiten müssen beide Unterführungen im Zeitraum von Freitag, 27. März, bis einschließlich Sonntag, 13. April, durchgehend gesperrt werden. Das Baureferat führt die Maßnahmen in den Osterferien durch, um die Beeinträchtigungen für die Nutzer*innen möglichst gering zu halten. Neben der Reinigung der Wände mit einem Spezialreiniger erhalten auch die außenliegenden Rampenwände einen neuen Farbanstrich. Die Unterführungen wurden zuletzt Mitte Dezember umfassend gereinigt; dabei wurden auch bereits beschädigte Wandplatten ausgetauscht. Leider kam es bereits zum Jahreswechsel erneut zu erheblichen Vandalismusschäden.