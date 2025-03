Spiel 6 geht an Mannheim: EHC Red Bull München scheidet im Playoff-Viertelfinale aus

RBM – MAN 1:2 | Hager: „Werden es sacken lassen und stärker zurückkommen“

Der EHC Red Bull München verlor Spiel 6 des Playoff-Viertelfinales der PENNY DEL gegen die Adler Mannheim mit 1:2 (0:1|0:1|1:0) und musste sich damit dem Hauptrundenvierten in der Best-of-Seven-Serie mit 2:4 geschlagen geben. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden traf Andreas Eder für die Mannschaft von Trainer Don Jackson.

Spielverlauf

Mannheim erwischte den besseren Start und ging in der vierten Minute durch den Treffer von Kristian Reichel mit 1:0 in Führung. Die Gäste blieben im Anschluss gefährlich, doch auch die Red Bulls erspielten sich gute Möglichkeiten. Maximilian Kastner (8.) und Tobias Rieder (12.) hatten den Ausgleich auf dem Schläger, ein Münchner Tor fiel im ersten Abschnitt aber nicht. Da auf der anderen Seite der Pfosten den zweiten Adler-Treffer durch Nick Cicek verhinderte (16.), ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gäste in die erste Pause.

Im Mitteldrittel agierten beide Mannschaften zunächst kontrolliert, Torchancen waren daher Mangelware. Der einzige Hochkaräter war ein Alleingang der Mannheimer, den Marc Michaelis zum 2:0 verwandelte (28.). Kurz darauf entschärfte Arno Tiefensee auf der anderen Seite einen Penalty von Chris DeSousa (30.). Das Jackson-Team erhöhte im Anschluss zunehmend den Druck. Adler-Goalie Tiefensee zeigte starke Paraden und hatte in der 38. Minute Glück, als Yasin Ehliz nur den Pfosten traf. Mit 0:2 aus Münchner Sicht ging es in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt rannten die Red Bulls weiter an. Der Anschlusstreffer lag in der Luft, das Tor der Adler blieb aber wie vernagelt. Beim Lattenschuss von Les Lancaster rettete das Gestänge zum zweiten Mal an diesem Abend für die Gäste. Es ging nur in eine Richtung, doch München lief die Zeit davon. Bereits vier Minuten vor der Sirene brachte Jackson den Extra-Angreifer – und das Risiko wurde belohnt: Eder verkürzte mit einem Schuss unter die Latte auf 1:2 (59.). Die Red Bulls versuchten danach alles, trotz weiterer Chancen gelang ihnen der Ausgleich aber nicht mehr.

Patrick Hager:

„Wir haben heute – wie in den letzten Spielen – unglaublich viele Chancen liegen gelassen. Das hat uns das Genick gebrochen. In den Playoffs musst du einen Weg finden, dreckige Tore zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt sind wir nach sechs Spielen ausgeschieden. Das müssen wir akzeptieren. Wir werden es sacken lassen und dann stärker zurückkommen.“

Tore:

0:1 | 03:13 | Kristian Reichel

0:2 | 27:18 | Marc Michaelis

1:2 | 58:13 | Andreas Eder

Zuschauer:

10.796