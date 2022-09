Spiele, Sport, Musik, Kultur auf dem JuKi-Festival 2022 am 25.09.2022

Am Sonntag, den 25. September 2022 findet bei uns im Werksviertel-Mitte mit dem JuKi ein besonderes Kinder- und Jugendfestival für die ganze Familie statt. Mehr als 100 Attraktionen, Infostände und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwarten die Besuchenden von 11 bis 17 Uhr. Bei der Tombola mit Gratis-Losen gibt es tolle Familienurlaube, Erlebnispark-Gutscheine, Sachgeschenke und dutzende weitere Preise zu gewinnen. An zahlreichen Festivalständen und in den unterschiedlichsten Ecken des Quartiers können Kinder zudem nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden – egal ob künstlerisch, musikalisch oder sportlich. Und das Beste: der Eintritt für‘s Festival und die Mitmachaktionen sowie das Bühnenprogramm sind alle komplett kostenfrei.

Das Kinder- und Jugendfestival JuKi ist so vieles in einem: Abenteuerspielplatz, Nachdenkort, Lernwerkstatt, Hilfsnetzwerk, Talentschmiede, Open-Air-Museum und Unterhaltungsstätte. Die Liste der Attraktionen, welche die Besuchenden an über 100 Ständen erleben können, ist lang. Auf dem Knödelplatz sorgen Kasperltheater, Hüpfburg und Kindereisenbahn für Jahrmarktsgefühle. Gemeinsam mit unserem Medienpartner Radio TEDDY können Kinder selbst zu Reportern werden und live vom JuKi berichten. Am Stand des DinoPark im Altmühltal gehen junge Forscher auf Fossiliensuche. Es gibt Angebote, sich im Ringen, Karate, Suomi, am Riesenkicker, in der Jonglage oder beim Yoga auszuprobieren. Künstlerisch können die Kinder und Jugendliche sich beim Verzieren von Lebkuchen austoben; ein paar Stände weiter können Kinder und Eltern in das Thema Reittherapie hineinschnuppern.

Einen Einblick in die bayerische Tradition und Geschichte gibt die Trachtlerjugend des GebirgstrachtenErhaltungsvereins Hochries-Samerberg. Sie führen unter anderem das Goaßlschnalzen vor und bringen eine nachgebaute historische Postkutsche mit ins Werksviertel-Mitte.

Zu den musikalischen Höhepunkten des JuKi gehört der Auftritt des ersten inklusiven bayerischen Gospel-Chors „Oh happy day!“. Das Freie Musikzentrum wird mit Blasorchester zu hören sein. Hinzu kommen Tanzvorführungen von Standard bis Rock’n’Roll, begleitet von Live Bands wie den Munich Flames oder den jugendlichen Rattle Snake Torpedo Kids. Und bei Kim’s Kinderballett wird inklusiv getanzt!

Spannend sind auch die neuen Bereiche im Werksviertel-Mitte, die auf früheren Festivals noch nicht zugänglich waren. Etwa die Terrassen des Boulder-und Kletterzentrums Heavens Gate und dem Adina Hotel. Immer wieder beeindruckend ist die Almschule auf dem WERK3 sowie die Freestyle Sporthalle ErlebnisKraftwerk mit ihren Bewegungsangeboten von Parkour bis Trampolin.

Doch das JuKi unterhält nicht nur, sondern bietet zahlreichen sozialen Organisationen die Möglichkeit, sich zu vernetzen und zu informieren. Auf dem Festival können viele inklusive Sport- und Freizeitangebote ausprobiert werden. Die Blindenschrift Braille kann am Stand von MobilSpiel e.V. erlernt werden, und eine blinde Dame erzählt am Stand des Quartiers Mitterfeldstraße, wie es in ihrer Welt aussieht. Ein spezieller neuer Bereich ist dem Thema „Treffen der Generationen“ gewidmet. Etwa zehn Organisationen, die besonderen Wert auf die intergenerative Begegnung und die Wertschätzung älterer Menschen in unserer Gesellschaft legen, stellen sich hier vor.

Und dann gibt es neben all diesen Mitmach- und Informationsangeboten auch noch die große Tombola mit Gratis-Losen, bei der es Familienurlaube, Hotelgutscheine für die Familienauszeit, Airhop-Gutscheine und vieles mehr zu gewinnen gibt. In seiner Form ist das JuKi in München das wichtigste, integrative Festival für Familien aller

Gesellschaftsschichten. Wir laden Sie und alle Münchnerinnen und Münchner herzlich ein, einen besonderen Tag bei uns im Werksviertel-Mitte zu erleben.

JuKi – das Kinder- und Jugendfestival im Werksviertel-Mitte,

Sonntag. 25. September 11 bis 17 Uhr

Webseite: JuKi 2022 | JuKi // Kinder- & Jugendfestival (juki-festival.de)