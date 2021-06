Spielplan bestätigt: Red Bulls starten CHL-Reise mit zwei Auswärtsspielen

Erstes Heimspiel Anfang September

Der Terminplan für die Gruppenphase der Champions League 2021/22 steht! Red Bull München ist zum Saisonauftakt in der Gruppe D am 26. August (20:15 Uhr) beim dänischen Pokalsieger SønderjyskE Vojens gefordert.

Für die Mannschaft von Don Jackson geht es im Wettbewerb der besten europäischen Teams bereits zwei Tage später mit dem Gastspiel beim schwedischen Vizemeister Rögle BK (19:05 Uhr) weiter. In der Woche darauf kommt es dann zu den Rückspielen gegen Vojens (02. September | 19:00 Uhr) und Rögle (04. September | 20:00 Uhr) in der bayerischen Landeshauptstadt.

Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Red Bulls auf den EV Zug: Die erste Begegnung findet am 05. Oktober (20:00 Uhr) im Olympia-Eisstadion statt, acht Tage später (19:45 Uhr) sind die Münchner dann in der Schweiz zu Gast.

Die Zielsetzung für die diesjährige CHL-Reise ist klar: „Wir haben den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Diesmal wollen wir den Titel holen“, so Red Bull München-Trainer Jackson.



Der Spielplan in der Übersicht:

26.08.2021 | 20:15 Uhr | SønderjyskE Vojens vs. Red Bull München

28.08.2021 | 19:05 Uhr | Rögle BK vs. Red Bull München

02.09.2021 | 19:00 Uhr | Red Bull München vs. SønderjyskE Vojens

04.09.2021 | 20:00 Uhr | Red Bull München vs. Rögle BK

05.10.2021 | 20:00 Uhr | Red Bull München vs. EV Zug

13.10.2021 | 19:45 Uhr | EV Zug vs. Red Bull München