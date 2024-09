Spielplatz schlecht gewählt – Marder steckt fest

Auch Wildtiere sollten ihren Spielplatz mit Bedacht wählen – Am Montagmorgen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung in der Lilienstraße auf einen Marder aufmerksam, welcher es sich in dem Spalt zwischen Fenster und französischem Balkon gemütlich gemacht hatte. Aufgrund des beengten Platzangebotes war es dem Tier nicht möglich, sich selbstständig zu befreien und die Feuerwehr wurde um Hilfe gebeten. Die Besatzung eines Kleinalarmfahrzeuges eilte schnell zu Hilfe.

Eine Befreiung über das vorhandene Fenster wäre zwar möglich gewesen, jedoch hätte das zur Folge gehabt, dass sich der Marder frei in der Wohnung bewegt. Dies galt es zu vermeiden und so entschied man sich, den französischen Balkon kurzerhand von außen zu entfernen. Auf diese Weise konnte das Tier befreit werden.

In einer Transportkiste wurde der unverletzte Marder zu einem nahen gelegenen Park gebracht und dort in die Freiheit entlassen.